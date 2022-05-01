На 44% выполнили в республике план по севу яровых зерновых и зернобобовых культур

На 11 мая в хозяйствах ими засеяно 86,4 тысяч га (в 2021 году на этот же период было почти столько же, 84,7 тысяч га). Как сообщают в Минсельхозе Чувашии, лидерами посевной стали аграрии Яльчикского, Батыревского и Порецкого районов: на их долю приходится почти треть от всей площади, засеянной яровыми зерновыми и зернобобовыми. Бодрыми темпами идет посадка картофеля — к 11 мая она проведена на площади 262 га (в 2021 году картошку посадили на 149 га). Чуть медленней, чем в прошлом году, проходит сев однолетних трав и посадка овощей в открытый грунт. Зато сахарная свекла бьет рекорды: ею уже засадили 242 га, тогда как в прошлом году ко второй декаде мая эту культуру посеяли лишь на 70 га.