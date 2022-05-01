На онлайн-собрании расскажут про ЕГЭ и ОГЭ

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

До ЕГЭ осталось совсем чуть-чуть — на первые экзамены, по географии, литературе и химии, выпускники придут уже 26 мая. Еще раньше начнутся выпускные испытания для девятиклассников: 19 и 20 мая у них пройдут основные госэкзамены по иностранным языкам. Готовятся к экзаменационной кампании и папы с мамами.

Именно для них 16 мая Минобразования Чувашии проведет онлайн-собрание о государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов. Расскажут, в частности, о новшествах и особенностях выпускных экзаменов в этом году, об обеспечении порядка проведения ГИА, о правилах подачи апелляции и многом другом. Трансляция родительского собрания будет идти на странице Минобразования ВКонтакте. Начало — в 17 часов. Ссылку на трансляцию можно найти на сайте министерства.

Опубликовано: 12 мая 2022 г.


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