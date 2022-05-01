В Чебоксарах на крыше долгостроя бегают дети

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Прокуратура потребовала законсервировать заброшенный долгострой в микрорайоне «Садовый» города Чебоксары.
А причиной стала дошедшая до надзорного ведомства информация о том, что на крыше недостроенного 18-этажного дома бегают дети. В ходе выезда на место установлено, что незавершенный строительством объект является потенциально опасным. Он располагается в черте города, состоит из бетонных блоков, стен, плит перекрытия, частично отсутствуют окна, доступ в подъезды свободный, нет охраны и освещения. Также нарушена целостность забора из профилированных листов, в нем имеются проемы. Горожане, в том числе несовершеннолетние, свободно проходили как на территорию объекта, так и внутрь здания, на крышу.
Застройщиком этого объекта значится ООО «СУОР», в отношении которого ведется конкурсное производство в рамках процедуры банкротства. В соответствии с требованиями Градостроительного законодательства при необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на шесть месяцев застройщик или технический заказчик должен обеспечить консервацию объекта капитального строительства. То есть принять необходимые меры, препятствующие несанкционированному доступу граждан внутрь объекта и на территорию строительной площадки. Но эти требования закона не были исполнены.
В связи с этим прокуратура Ленинского района направила в адрес конкурсного управляющего ООО «СУОР» представление с требованием принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности строительной площадки, дабы предотвратить причинение вреда жизни и здоровью граждан. И прежде всего — ограничить свободный доступ на территорию объекта и на сам долгострой.

Опубликовано: 12 мая 2022 г.


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