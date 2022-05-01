Полтора год условно — за принуждение свидетеля к даче ложных показаний

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

21-летний житель Чебоксар выслушал приговор за понуждение свидетеля к даче заведомо ложных показаний.
Установлено, что приятель молодого человека совершил кражу денег, и по этому факту велось расследование уголовного дела. Был и несовершеннолетний свидетель, который подтвердил причастность фигуранта к преступлению. С ним и решил поговорить чебоксарец, чтобы свидетель отказался от своих прежних показаний и дал ложные — в пользу его приятеля. А чтобы подросток был сговорчивее, избил его. Правда, добился обратного эффекта — свидетель сообщил о случившемся в правоохранительные органы, на основании чего было возбуждено уголовное дело. За понуждение свидетеля к даче ложных показаний с рукоприкладством суд приговорил «посредника» к полутора годам условного лишения свободы.
Знакомый, в интересах которого действовал злоумышленник, также признан виновным в совершении инкриминируемых ему деяний, сообщили в прокуратуре республики.

Опубликовано: 12 мая 2022 г.


Читайте также:

Конституционный суд РФ защитил мелкий бизнес, который законно нанимает на работу приезжих
Застройщик нарушил срок сдачи дома и выплатил крупную неустойку
Бракованные смартфоны не всегда удается вернуть продавцу
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры
17-летний виновник смертельного ДТП отправится в воспитательную колонию
Создатели "Лунтика" отсудили у продавца игрушек из Чувашии 25 тысяч рублей
Росреестр рекомендует находить компромисс в решении спорных земельных вопросов
Бывшие ветеринары в суде отстояли право на "сельскую" надбавку к пенсии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.