Полтора год условно — за принуждение свидетеля к даче ложных показаний

21-летний житель Чебоксар выслушал приговор за понуждение свидетеля к даче заведомо ложных показаний.

Установлено, что приятель молодого человека совершил кражу денег, и по этому факту велось расследование уголовного дела. Был и несовершеннолетний свидетель, который подтвердил причастность фигуранта к преступлению. С ним и решил поговорить чебоксарец, чтобы свидетель отказался от своих прежних показаний и дал ложные — в пользу его приятеля. А чтобы подросток был сговорчивее, избил его. Правда, добился обратного эффекта — свидетель сообщил о случившемся в правоохранительные органы, на основании чего было возбуждено уголовное дело. За понуждение свидетеля к даче ложных показаний с рукоприкладством суд приговорил «посредника» к полутора годам условного лишения свободы.

Знакомый, в интересах которого действовал злоумышленник, также признан виновным в совершении инкриминируемых ему деяний, сообщили в прокуратуре республики.