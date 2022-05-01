В Чебоксарах прошел парад дошколят и юнармейцев

Первый шаг к победам

Сегодня на Красной площади состоялась уникальная патриотическая акция среди воспитанников детских садов и школьников «Парад дошколят и юнармейцев».

С самого утра на центральной площади столицы республики было оживленно и празднично. Воспитанники детских садов и юнармейские отделения выстроились перед зданием Чувашского драматического театра. Из колонок доносились песни времен Великой Отечественной войны…

В седьмой раз акция «Парад дошколят и юнармейцев» прошла в Чебоксарах. Общее количество детей-участников парада более двух тысяч. В ярких экипировках — в форме военных моряков, десантников, спасателей, солдат Великой Отечественной войны юные горожане вышли почтить память погибших. По сравнению с 2015 годом, когда Парад дошколят был впервые проведен в Чебоксарах, количество участников проекта выросло более чем в три раза.

СПРАВКА СЧ В 2019-м «Парад дошколят» занял первое место в номинации «Событие патриотической и гражданской направленности» в VI Всероссийской открытой ярмарке событийного туризма «RussianOpenEventExpo» и V Всероссийском конкурсе в области событийного туризма в Карелии.

В течение года в городе проходит значительное число патриотических мероприятий, в ходе которых воспитанники детских садов и учащиеся школ встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны, детально знакомятся с основными ее событиями. Поэтому не удивительно, что такое большое количество детей приняли участие в параде. Для них это важно – знать историю своей страны и сохранить ее величие в будущем.

Об этом говорил и Глава республики Олег Николаев, обращаясь к участникам парада. «Я уверен, что завтрашний день, будущее России, будущее Чувашской Республики не просто просматривается, оно в надежных руках. Та подготовка, которая проводится к этому параду, то взаимодействие между ребятами, учителями, наставниками и родителями имеет очень большое значение, прежде всего для роста каждой личности», — отметил руководитель региона.

В свою очередь, председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков похвалил ребят, которые хорошо учатся, занимаются спортом, строевой подготовкой и песней, изучают основы военного дела. В будущем всё это, по его словам, позволит им противостоять любым вызовам.

Депутат Госдумы Алла Салаева подчеркнула необходимость подобных мероприятий, потому что ежегодно растет желание и родителей и учителей и самих детей участвовать в них. «Те мероприятия, которые организуются сегодня детскими садиками и школами, как раз и формируют у наших ребят настоящую дружбу, чувство гордости за свой город, за свою республику и свою страну», – сказала она.

…С гордо поднятой головой, четким шагом и единым строем двинулись первые ряды юных кадетов детских садов. Смелые ребята ровно шагали друг за другом. Вслед за ними стройными рядами прошлись парадные расчёты юнармейцев, представляющих школы города.

Родители самых маленьких «солдат» не скрывали радости за своих детей и конечно немного переживали за них. Но каждый юный кадет с честью исполнил свой долг.

Семилетняя Аня из детского сада №133 не испытала ни страха ни волнения. Наоборот – ей все понравилось, и она намерена участвовать в параде и в следующем году. Ее мама Наталья считает, что патриотическое воспитание важным для детей. «На самом деле все прошло хорошо. И впечатления положительные. Мне кажется, что такие проекты укрепляют в наших детях любовь к Родине», — поделилась Наталья.