7 мая — День радио

Уважаемые работники радио и всех отраслей связи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем тех, кто оперативно информирует о важнейших событиях, происходящих в стране и мире, кто формирует информационную повестку в обществе и объединяет людей, находящихся на расстоянии.

От результатов вашего труда во многом зависит доступность современных услуг связи, эффективность решения задач государства, состояние социальной сферы, а значит устойчивое развитие экономики республики и качество жизни людей.

С момента своего образования государственное радиовещание стало важной частью жизни нашего региона. В Чувашии сегодня вещают 14 радиостанций и каждая из них по-своему уникальна и любима слушателями.

В отрасли связи и массовых коммуникаций нашей республики трудятся настоящие профессионалы своего дела. Благодаря вашему неустанному труду даже в самые отдаленные уголки Чувашии приходит мобильная связь и интернет, становятся доступнее государственные услуги.

Сегодня мы находимся на пороге перемен, связанных с цифровой трансформацией, которая ожидает нашу республику в ближайшие годы. Ключевая роль в этом процессе отведена работникам информации и связи.

Выражаю вам искреннюю признательность за добросовестное и творческое отношение к делу. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев