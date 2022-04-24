Чувашский аграрный университет войдет в «Инженерию будущего»

Такое предложение Глава Чувашии Олег Николаев внес на встрече с делегацией Самарской области во главе с советником губернатора, генеральным директором автономной некоммерческой организации «Институт регионального развития» — управляющей компании научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» Ольгой Михеевой.

В настоящее время в состав центра от нашей республики входит Чувашский государственный университет. «Я бы предложил рассмотреть в качестве участника и наш агроуниверситет, потому что он очень логично дополняет ЧГУ с точки зрения наработок в научной области — они достаточно серьезно занимаются селекционной работой и технологиями производства», — отметил Олег Николаев.

В рамках НОЦ образовательные и научные организации на основании своих компетенций разрабатывают проекты, направленные на решение стратегических задач научно-технологического развития. А также разрабатывают новую продукцию и технологические решения для организаций, действующих в реальном секторе экономики. «Сотрудничество Чувашского госуниверситета с НОЦ «Инженерия будущего» призвано способствовать решению задачи национального проекта «Наука» — Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Так, в рамках реализации сотрудничества в Чувашском госуниверситете запланировано открытие центра по поддержке инновационных исследований, актуальных для промышленности и особенно транспортного машиностроения Чувашии», — прокомментировал ректор Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова Андрей Александров.

Как отметила Ольга Михеева, Чувашия является надежным партнером НОЦ и поблагодарила правительство республики за активное участие во всех рабочих процессах. Она обратилась к Главе республики с просьбой оказать содействие в открытии в регионе представительства НОЦ и определении куратора, который войдет в совет регионов. При этом все необходимое финансирование для решения этих вопросов центр готов взять на себя. Олег Николаев поручил Минобразования в кратчайшие сроки решить вопрос по месту расположения представительства и кандидатуре.

КСТАТИ

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы, на совещании также обсуждались перспективы сотрудничества с образовательным центром «Сириус», который создан Образовательным фондом «Талант и успех» по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Олег Николаев подчеркнул, что для республики очень важна практика данного центра. «По аналогичной схеме работает центр одаренных детей «Эткер». Мы начали большую работу по ранней профориентации детей по различным направлениям. В рамках этого объединяем усилия всех заинтересованных участников — школ, средних специальных и высших учебных заведений, бизнеса. В прошлом году мы создали пять классов и в этом году планируем увеличить их более чем в 80 раз», — сказал Глава Чувашии.