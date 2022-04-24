Более 170 туристов провели «яркие выходные» в Чебоксарах

Из Самары в Чебоксары за чувашским эксклюзивом

…Ночь на поезде, затем час на автобусе из Йошкар-Олы, чтобы провести день в Чебоксарах и снова отправиться обратно. Такие туры сейчас пользуются большой популярностью. Вот и в канун первомайских праздников в Чувашию приехали свыше ста семидесяти человек. Пассажирский состав взял старт в Самаре, а по дороге захватил жителей Пензы и Ульяновска. В Чебоксарах туристы провели «Яркие выходные в Приволжье»» — так называется межрегиональный проект.

Вы к нам, а мы к вам!

В эти выходные туристы из Чувашии отправились в Самару, а ее жители поехали в обратном направлении. Спрос на такие обменные экскурсионные туры появился сравнительно недавно. Министерство экономического развития Чувашии и Администрация города Чебоксары поддержали проект в мае 2021 года, подписав соответствующее соглашение о сотрудничестве с Федеральной пассажирской компанией и РЖД-Тур. В столице Чувашии гостей сопровождает Агентство уникальных путешествий «Городские легенды». Их программы еще никого не оставляли равнодушными.

Третий по счету туристический экспресс в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье» встретили в Чувашском драматическом театре имени Константина Иванова. Для гостей подготовили эксклюзивную постановку. На сцене воссоздали старинные обряды — как в деревнях республики провожали парней в армию, сватали дочерей, играли свадьбы. В это время в фойе можно было приобрести сувениры ручной работы и понаблюдать за моделями в образе героев мифов и легенд. Так, к девушкам в костюмах амазонок выстроилась целая очередь из желающих сделать фото на память. Гостеприимные хозяева не отказывали никому. Беспокоились только экскурсоводы — ведь так много еще нужно было показать туристам.

Елена Васильева из Сызрани признается, что давно хотела побывать в Чувашии. О столице нашего региона она была наслышана от друзей. «Сразу заметно, что в республике проживают добродушные люди, которые любят свой город и бережно хранят историю. Это было видно в театрализованном показе — красивый язык, воссозданные до мелочей обряды. Как здорово наблюдать за такой постановкой. Обязательно расскажу друзьям о впечатлениях», — говорит Елена.

«Наслышаны о вашем городе и давно мечтали здесь побывать. Здорово, что реализуется проект «Яркие выходные в Приволжье». Это возможность увидеть знаковые места нашей страны. Считаем, что Чувашия ничем не уступает южным курортам. У вас так же красиво, а море заменяет река Волга», — поделились впечатлениями о поездке Владимир и Александра Маркины из города Самары.

География «ярких выходных» расширится

Проект «Яркие выходные в Приволжье» — это альтернатива «классическим» турам. Вместо ночевок в гостиницах — переезды в комфортабельных вагонах. Стоимость таких путешествий по городам значительно ниже тех же экскурсионных поездок по «Золотому кольцу».

В рамках проекта города «обмениваются» туристами. Как уже говорилось, в Самару отправились туристы из Чебоксар, также на один день. Организаторы подчеркивают, что у каждого экскурсионного тура должна быть своя изюминка. В сентябре прошлого года туристам в Чебоксарах показали трактор-шоу, в этот раз театрализованную постановку. Развлекательные программы — ключевая составляющая межрегионального проекта.

Следующие «яркие выходные» намечены на июнь. Жители регионов смогут отправиться на поездах в Москву, чтобы увидеть за один день достопримечательности российской столицы.

«Проект «Яркие выходные в Приволжье» презентовали на международной выставке «Интурмаркет» и собрали немало положительных отзывов. Многие регионы хотят к нам присоединиться. Договорились наладить сотрудничество с Москвой, куда отправим железнодорожные туры по принципу «все включено»: питание, проезд, экскурсии», — прокомментировала руководитель проекта «Городские легенды» Анна Казанцева.

Вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов отметил, что внутренний туризм становится все более популярным. Возрастает и интерес к Чебоксарам, которые не раз занимали лидирующие места в рейтингах самых привлекательных городов для отдыха. «Железнодорожные туры начинают завоевывать интерес у россиян. Время показало, что экскурсионные поездки в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье» пользуются спросом у жителей других городов. Туроператорами подготовлены хорошие программы для экскурсий. Отзывы гостей — самые положительные», — подчеркнул Дмитрий Краснов.

Впрочем, однодневное железнодорожное турне многих только заинтриговало. Некоторые туристы уже планируют снова приехать в Чувашию, чтобы побывать где-нибудь и за пределами Чебоксар. «Уверена, что подобные проекты привлекут в Чебоксары еще больше гостей. Мы также с удовольствием приедем сюда и будем рекомендовать другим жителям Ульяновска. Для себя мы открыли Чувашию по-другому. У жителей региона добрая душа», — отметила гость из Ульяновска Наталья Тамарова.

Туристический сезон в Чебоксарах можно считать открытым. Кроме прибытия поезда с туристами, в речном порту чувашской столицы остановился и круизный теплоход из Ростова-на-Дону. С 1 мая чебоксарцы могут совершать прогулки на теплоходе «Чувашия». Также запланированы маршруты в Козьмодемьянск и Макарьевский монастырь, в Юрино, Нижний Новгород, Казань, Мариинский Посад и Свияжск. Рейсы будут выполнять суда на подводных крыльях «Валдай».