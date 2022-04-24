Нотариальные сделки уходят в онлайн

С каждым годом сотрудничество нотариата и Росреестра становится все более продуктивным. Во многом этому способствовал факт подачи документов на регистрацию от заявителей в электронном виде.

Эта возможность появилась у нотариусов с февраля 2019 года. С тех пор преимущества электронного взаимодействия полностью доказали свою состоятельность, надежность и удобство. Сегодня невозможно представить нотариат в стороне от цифровых сервисов, которые успешно совмещаются с правовыми и имущественными гарантиями клиентов. Только за первый квартал нынешнего года в Чувашии по заявлениям, поданным нотариусами в Управление Росреестра, был зарегистрирован 3921 объект. Кроме того, с января по март в орган регистрации в электронном виде поступило 7844 свидетельства о праве на наследство. Сейчас в нашей республике 90% имущественных нотариальных сделок регистрируется в электронном виде.

По словам руководителя Управления Росреестра по Чувашии Екатерины Карпеевой, сейчас срок регистрации по сделке, удостоверенной нотариусом, — один рабочий день. В ближайшем будущем Росреестр совместно с Федеральной нотариальной палатой нацелен проводить сделки практически в режиме онлайн.