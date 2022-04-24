Нотариальные сделки уходят в онлайн

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Все больше заявителей Росреестра предпочитают подавать документы в электронном виде. Это наиболее удобный и быстрый способ получить госуслугу. Фото ВКонтакте

С каждым годом сотрудничество нотариата и Росреестра становится все более продуктивным. Во многом этому способствовал факт подачи документов на регистрацию от заявителей в электронном виде.
Эта возможность появилась у нотариусов с февраля 2019 года. С тех пор преимущества электронного взаимодействия полностью доказали свою состоятельность, надежность и удобство. Сегодня невозможно представить нотариат в стороне от цифровых сервисов, которые успешно совмещаются с правовыми и имущественными гарантиями клиентов. Только за первый квартал нынешнего года в Чувашии по заявлениям, поданным нотариусами в Управление Росреестра, был зарегистрирован 3921 объект. Кроме того, с января по март в орган регистрации в электронном виде поступило 7844 свидетельства о праве на наследство. Сейчас в нашей республике 90% имущественных нотариальных сделок регистрируется в электронном виде.
По словам руководителя Управления Росреестра по Чувашии Екатерины Карпеевой, сейчас срок регистрации по сделке, удостоверенной нотариусом, — один рабочий день. В ближайшем будущем Росреестр совместно с Федеральной нотариальной палатой нацелен проводить сделки практически в режиме онлайн.

Опубликовано: 4 мая 2022 г.


Читайте также:

Благодаря эскроу счетам резко возросло количество заключенных договоров долевого участия
Росреестр выявил в Чувашии около двух тысяч нарушений земельного законодательства
Информацию об аварийности жилья предлагают внести в реестр недвижимости
Росреестр рекомендует находить компромисс в решении спорных земельных вопросов
Чем отличается машино-место от парковки
Долевое строительство в 2020 году: вопросы и ответы
Оценка недвижимости по новым правилам
При продаже земельного участка в договоре необходимо указывать все ограничения

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.