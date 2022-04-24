Информация для участников акции «Бессмертный полк»

Каждый желающий может отдать дань памяти и уважения своим родным и близким, подарившим нам мир в 1945 году.

Для участия в шествии «Бессмертного полка» не требуется регистрация, нужно только желание и транспарант с портретом родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне или приближавших Победу своим героическим трудом в тылу.

Сбор участников акции 9 мая в 11:30 у Национальной библиотеки.

Колонна выдвинется в 12:30 и пройдет торжественным маршем по проспекту Ленина, улицам К. Маркса, композиторов Воробьевых, Президентскому бульвару, Красной площади — до Речного порта.

Присоединиться к колонне по маршруту движения можно будет через специальные точки входа, где будут дежурить волонтеры.