Чебоксары присоединились к музыкально-патриотическому марафону «ZаРоссию»

В Центральной части страны и в Поволжье, на Урале и в Сибири проходит сейчас масштабный патриотический марафон. Стартовал он 12 апреля в Твери и, по словам организаторов, к 5 мая охватит более трех десятков городов нашей страны. Среди них теперь и столица Чувашии.

Мир как дом, где есть жильцы и соседи

Как и анонсировала «СЧ», марафон начался с просветительского форума «Новые горизонты» Российского общества «Знание». С 10 утра в главном корпусе Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова опытные психологи, экономисты, социологи, историки, культурологи вели беседы и дискуссии со студентами.

Приветствовали участников форума проректор ЧГУ Александр Николаев и декан историко-географического факультета, региональный координатор общества «Знание» Олег Широков.

«Этот марафон дает молодым людям не только знания, но и вселяет уверенность в великом будущем нашей страны», – подчеркнул Олег Николаевич и выразил надежду, что форум подскажет молодежи пути для воплощения своих возможностей, дальнейшего совершенствования.

Главный посыл просветительской части – помочь молодым людям по-новому взглянуть на Россию, на ее место в настоящем и будущем. Так, советник аппарата Ассоциации юристов России, эксперт Агентства стратегических инициатив Антон Лукаш провел лекции о роли России в мире, ее перспективах, а также научных и культурных достижениях. Своих молодых слушателей спикер с первых минут стал называть коллегами, а сложные международные экономические отношения объяснял на примере многоквартирного дома, где есть жители, собственники жилья, соседи, причем не всегда радушные. Познакомил учащихся и с полезными ссылками – «Картой грантов» и «Атласом новых профессий». Рассказал и о своих впечатлениях от знакомства с Чебоксарами и жителями Чувашии: «У вас светлый и чистый город, открытые и добродушные люди, вы настроены на контакт и обратную связь», – заметил кандидат социологических наук.

Доцент кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургской юридической академии Зинаида Ионова поведала о великих людях России и о том, как важно в трудный период для страны всем ее народам сохранять единство. В чем сила добровольчества, для чего нужна взаимная поддержка, как помочь людям и улучшить жизнь своей страны, рассказала генеральный директор благотворительного фонда «Открывая горизонты» Анна Семерикова. Выступали на форуме и другие спикеры, в течение шести часов они провели 11 лекций. Послушать их приходили не только местные, но и иностранные студенты…

За жизнь без нацизма

Патриотическую тему форума продолжил концерт во Дворце культуры ЧГУ, организованный при поддержке «Росконцерта» – организатора масштабных всероссийских и международных культурных проектов. Открыл музыкальную часть марафона «ZаРоссию» руководитель администрации Главы Чувашии Вячеслав Борисов:

«Мы не только поддерживаем наших ребят, которые сейчас участвуют в спецоперации на Украине, но и помогаем жителям Донбасса. Буквально с утра Глава республики Олег Николаев проводил очередную партию гуманитарного груза. Это же наши люди, которые вынуждены терпеть унижение и нападки со стороны нацистов. Мы вместе все выдержим и победим!..»

И если у кого-то еще и были сомнения на этот счет, то после проникновенного выступления молодой поэтессы – члена союза писателей Донецкой народной республики и Союза писателей России Анны Ревякиной, их, пожалуй, и не осталось. Анна родилась в Донецке – «городе шахтерской славы и миллиона роз». В 2014 году ее жизнь раскололась, началась война. О своих переживаниях и чувствах поэтесса поведала в своих стихах, которые до глубины души тронули многих зрителей в зале.

«Мы подвальные, мы опальные…» – с горечью читала наизусть Анна, как месяцами приходилось сидеть в подвалах, видеть боль и смерть близких, как тяжело прошли эти «восемь донбасских лет». Ребята из чебоксарской Кадетской школы имени генерал-майора милиции В.А. Архипова просто не могли такие стихи слушать сидя: словно в едином порыве юноши и девушки тихонько встали со своих мест…

Звучала песня «Своих не бросаем» в поддержку военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, и мирных жителей, которую негласно окрестили гимном происходящих сейчас событий. О любви к большой и малой родине на русском и чувашском языке пели вокалисты эстрадного ансамбля «Сеспель».

Наконец, со словами «Салют, Чебоксары!» вышел на сцену актер театра и кино, народный артист России Дмитрий Певцов. Каждая его песня срывала бурю аплодисментов. «Будущее мира зависит от будущего России. В этом есть великая сермяжная правда», – говорил со сцены Дмитрий. А когда в его душевном исполнении зазвучали всем знакомые слова песни «От героев былых времен…» из старого советского фильма «Офицеры», люди снова встали.

Общаясь потом с журналистами, Дмитрий признался, что он прочувствовал мощную энергетику зала. Сказал, что ему очень нравится Чувашия, в которой он довольно частый гость. В один из последних своих визитов, кстати, он навещал беженцев Донбасса. «Здесь отзывчивые, душевные люди», – поблагодарил артист чебоксарцев за теплый прием. И добавил, что ему очень почетно участвовать в таком важном мероприятии, которое посвящено нашей стране и помощи всем, кто сейчас ценой своего здоровья и своей жизни доказывает любовь к Родине, кто находится на передовом крае в борьбе против нацизма…

Не просто зажигать, а заставлять гореть

Ярким и душевным было и последовавшее затем выступление певца и композитора Алексея Поддубного, известного под именем Джанго. Он исполнил несколько песен, которые были написаны им на Донбассе под впечатлением от стойкости местных жителей и тех, кому пришлось с оружием в руках защищать родную землю. Алексей ездит туда с 2015 года, вот и на третий день спецоперации, когда уже все грохотало и шли бои, приехал в ДНР.

«Было страшно от того, что за эти восемь лет народ Донбасса уже привык к войне, ведь люди в этом постоянно жили. За то время мы, наверное, раз сорок ездили туда, в том числе и с концертами. И каждый раз, когда я возвращался оттуда домой, мне снова нужно было привыкать к мирной жизни», – рассказал Алексей. Самой тяжелой была для него недавняя поездка в разрушенный Мариуполь: артист выступал среди развалин в поддержку тех, кто там остался. Несмотря на пережитое, горожане благодарили за песни теплыми аплодисментами…

Узнав, что в Чебоксарах сейчас проживают переселенцы из ЛНР и ДНР, в том числе из Мариуполя, Алексей Поддубный попросил журналистов передать им низкий поклон и слова поддержки. «Нужно набраться сил и терпения. Мирная жизнь придет, будут восстанавливаться города, – обнадежил музыкант. – Верю, что вместе мы прорвемся через любые сложности».

Позитивные, жизнеутверждающие, дарящие надежду песни о любви, птицах, космосе исполнила рок-певица Ольга Кормухина. «Все проходит на этой земле, и особенно плохое. Надо думать о будущем», – вдохновляла публику заслуженная артистка России.

«Путь» и «Птицу певчую» зал пел вместе с Ольгой. Компанию на сцене составил ей ее супруг, известный гитарист, лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов. Вместе они исполнили рок-балладу. Затем Ольга спела «Группу крови» и «Кукушку» Виктора Цоя. И вновь артистке дружно подпевали люди совершенно разных возрастов и поколений.

Кстати, родом певица из Горького (ныне Нижний Новгород), а вот свои голосовые связки она с детства тренировала в замке Шереметева в Юрино, когда гостила у бабушки с дедушкой. Поэтому чебоксарцев, таких же как она сама – людей с Волги, считает земляками.

Уже после концерта в беседе с журналистами рок-певица призналась, что ее очень печалит то, что сегодня нет новых хороших песен – мотивирующих, мобилизующих современную молодежь. «Настоящим творцам, увы, податься некуда, – посетовала Ольга Кормухина. – Чтобы выйти на сцену, выдать энергию на тысячу человек, нужно постоянно быть в тонусе, читать, смотреть, внимательно слушать хорошую литературу, настоящее кино, качественную музыку. Сегодня нам нужна музыка, которая будет не просто зажигать, а заставлять гореть…»

1 мая эстафету марафона примут Кострома и Екатеринбург.

МНЕНИЯ

Дмитрий Певцов, актер театра и кино, народный артист России:

«Быть патриотом – значит любить свою страну. Но любовь к ней – это не ахи-вздохи при луне, это работа, это когда, прежде всего, ты что-то отдаешь, а не получаешь. Это мы и пытаемся донести сегодня молодым людям. И начинать нужно с истории. Если молодежь будет знать, кто они, откуда их предки, каким трудом и сколькими миллионами жертв, жизней и подвигов далось их рождение, безусловно, они будут любить свою страну».

Алексей Поддубный, певец, композитор, аранжировщик:

«Сейчас мы вступили в очень ответственный период жизни. Святая наша обязанность поддерживать наших воинов. Они там за нас проливают свою кровь, отдают свои жизни. Для них огромное значение имеет поддержка со всей России. Мы стараемся их поддержать, давайте делать это вместе. Это наш общий вклад в Победу».

Ольга Кормухина, рок-певица, заслуженная артистка России:

«Родилась и выросла на этой земле и никогда ее не разлюблю. Более того, когда мне предлагали заниматься творчеством за рубежом, я сказала, что жить, выходить замуж, заниматься музыкой и умирать буду в России. Сегодняшняя ситуация показала, что у нас очень мало качественных музыкантов, особенно среди тех, кто любит Россию <…> Мне кажется неприлично сейчас ходить на концерты разных «чудес» в перьях, люди гибнут не за такую Россию. Мы стоим против всего этого – непонятной гендерной истории, непонятных отношений между родителями и детьми. Причем внутри страны полно последователей. Страшен не внешний враг, а внутренний <…> Чем можно помочь тем, кто сейчас на передовой? Конечно, молиться. И, если есть возможность, нужно помогать материально. Готовых помочь много, в том числе и среди моих подписчиков. Просят передать рисунки, письма для раненых бойцов в госпиталях, куда мы ездим с выступлениями. Там замечательные молодые ребята…»