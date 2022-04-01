«Бронзу» завоевали — теперь надо двигаться дальше

В Ледовом дворце «Чебоксары-Арена» прошла встреча председателя Комитета Государственной Думы России по финансовому рынку Анатолия Аксакова и министра спорта Чувашии Василия Петрова с мужской и женской сборными командами республики по волейболу.

Наши коллективы очень достойно себя проявили. Мужская сборная Чувашии добралась до бронзовых наград! Наши ребята были близки даже ко второму месту, но не хватило самой малости…

«Чтобы добраться до серебряных медалей, не хватило выигрыша одной партии — удача от нас ушла, — подчеркнул главный тренер мужской сборной Чувашии Павел Паршин. — Теперь будем стараться улучшать результаты. Удивило, что на наши матчи приходило много болельщиков — люди стояли в 4-5 рядов. Любителей волейбола в Чувашии стало очень много».

По итогам сезона у игроков сборной республики осталась масса положительных воспоминаний от матчей первой лиги чемпионата России. Диагональный нашей команды Роман Кудрявцев в разговоре с корреспондентом «СЧ» вспомнил огненную по накалу встречу с казанской командой «ФИКС». «На своей площадке мы обыграли одну из сильнейших команд чемпионата со счетом 3:2. Было много болельщиков — на соперника это морально давило. Очень жесткий матч, даже доходило до травм», — поделился своими эмоциями Роман.

А вот представительницам прекрасной половины человечества до наград добраться не удалось — девушки заняли шестое место в своем турнире. Но с учетом сложного начала сезона спортсменки довольны результатом.

«Мы в целом справились и показали достойный результат. Очень приятно слышать, что впереди много планов и проектов, — подчеркнула игрок сборной Чувашии Александра Александрова. — Нам очень важно, чтобы у нас был свой дом, куда бы мы могли прийти и показать высококлассную игру для наших болельщиков».

Как рассказал министр спорта Чувашии Василий Петров, в планы по дальнейшему развитию инфраструктуры республики входит строительство многофункционального спортивного комплекса в микрорайоне «Новый город» — Дворца единоборств, в котором будет располагаться большой многофункциональный зал с трибунами для зрителей на 3000 посадочных мест и малый зал с трибунами на 300 мест.