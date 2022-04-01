Музей радиоэлектроники при ЧЭМК приглашает школьников на экскурсию

Здесь физику полюбит даже гуманитарий

«Это фантастический урок! Дети никогда еще не проявляли такой интерес к науке. Большое спасибо!» — этот отзыв Евгения Лукиянова, учитель истории чебоксарской школы № 65, оставила после посещения музея радиоэлектроники при Чебоксарском электромеханическом колледже. Каждую неделю ученики школ со всей Чувашии приходят сюда, чтобы посмотреть на раритеты техники 20 века и изучить физику на практике.

Основатель и директор музея — Юрий Храмов. О себе он рассказывает: «Я увлекся радиоэлектроникой в 15 лет, в 17 построил свой первый любительский радиопередатчик. Это было очень интересно. Потом работал в объединении радиотелевизионной техники, один из первых в Чувашии начал ремонтировать цветные телевизоры, набрался опыта, начал преподавать. И уже 35 лет работаю преподавателем в ЧЭМК. В себе я совместил сразу двух родителей: отец был радиоинженером, мама — учительницей. Музей сумел открыть только в 2018 году, до этого 30 лет собирал технику и приводил ее в рабочее состояние».

Здесь собраны удивительные вещи. Например, репродуктор 1930 годов — именно такие передавали сообщения о начале Великой Отечественной войны или о первом полете человека в космос. Еще один интересный экспонат — радиотелефон «Недра-1» выпуска 1960-х. Именно по такому телефону говорит Владимир Высоцкий в кинофильме «Вертикаль». А еще здесь есть патефоны, старинные фотоаппараты, кинопроекторы…

В музее Юрий Иванович проводит для школьников увлекательные уроки физики. От обычных они отличаются тем, что ребята могут поговорить, используя старинные рации, поснимать на камеры 20 века и поучаствовать в увлекательных экспериментах. Все физические явления объясняются на примерах, что вызывает неподдельный интерес у публики.

Например, юниоры команды World Skills Russia из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Ставрополя и других городов написали в книге отзывов: «Очень понравились опыты с переменным электрическим током. Было здорово увидеть законы тока. Спасибо преподавателю за такой увлекательный урок!» А вот отзыв школьников из Юнгинской школы Моргаушского района: «Юрий Иванович! У нас к вам огромная просьба — как бы вас заполучить хотя бы на денек в нашу школу! Спасибо вам огромное за мастер-класс! Вы сумели заинтересовать физикой даже гуманитариев нашего класса! Все ушли в восторге!»

Главная задача музея — привлечь учеников школ с 8 по 11 классы к получению образования в колледже, показать, что их здесь ждет, познакомить с методикой преподавания.

Сейчас в музей радиоэлектроники может прийти любой желающий. Вас там встретит радушный преподаватель с 40-летним стажем работы и расскажет интересную историю о каждом экспонате.

Елизавета Храмова