В ЦУР Чувашии назвали самые наболевшие вопросы прошлой недели

Центр управления регионом Чувашской Республики проанализировал обращения граждан, поступившие на минувшей неделе, и назвал самые наболевшие вопросы.

Всего на прошлой неделе в ЦУР поступило 710 обращений. В топ-5 самых обсуждаемых тем вошли дороги, благоустройство, ЖКХ, социальная защита и вывоз мусора.

Основная масса жалоб, сообщает «Чувашинформ», касалась извечных дорожных проблем. Чаще остальных жителей республики на дороги сетовали чебоксарцы. Лидерами их антирейтинга стали улица Гражданская, дорожные участки у домов по улицам Мичмана Павлова, 52, Красина, 1, Б. Хмельницкого, 80, а также Лапсарский и Мясокомбинатский проезды. Один из чебоксарцев, например, просил срочно направить спецтехнику на Лапсарский проезд — так как дорожная ситуация там оставляет желать лучшего.

Немало жалоб было и по уборке мусора: объектами критики стал двор дома по проспекту М. Горького, 26 и детская площадка на Аллее искусств в новоюжном районе.

Дмитрий Ковалев