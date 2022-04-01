Убийца приговорен к 15 годам. Тело погибшего не нашли

Недавно рассмотрено еще одно нашумевшее уголовное дело — по факту убийства в декабре 2019 года предпринимателя из Мариинско-Посадского района.

57-летнему жителю Мариинского Посада кроме убийства вменено незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, мошенничество и другие преступления. Уголовное дело было возбуждено по факту безвестного исчезновения 50-летнего индивидуального предпринимателя из Мариинско-Посадского района, который в начале декабря 2019 года ушел из дома и не вернулся. На следующий день на территории Татарстана был обнаружен его автомобиль со следами крови в салоне.

Далее, благодаря следователям-криминалистам СУ СКР по Чувашии и других специалистов было установлено, что поздно вечером 5 декабря 2019 года злоумышленник, находясь на территории своей производственной базы, что в Мариинском Посаде, на почве давних личных неприязненных отношений и неоднократных конфликтов с потерпевшим относительно границ смежно расположенных производственных баз, решил его убить. Он взял ружье и прошел на территорию базы соседа. Дождался, когда тот выйдет на улицу, учинил с ним ссору, а затем выстрелил в мужчину, который скончался от ранения.

Чуть позже убийца вернулся на место происшествия вместе с товарищем, чтобы скрыть следы преступления. Обнаружив на территории производственной базы и в офисе погибшего системы видеонаблюдения, а также системные блоки компьютеров, на которых могли храниться видеозаписи, злоумышленники похитили их. Затем погрузили тело убитого в его машину и вывезли в Татарстан, где избавились от тела, а машину бросили у въезда в одно из сел.

В ходе следствия допрошены более 70 свидетелей, проведены десятки экспертиз. Также были проведены поиски на площади более 500 квадратных километров. Однако тело погибшего так и не обнаружили. При обысках, проведенных по месту жительства и работы осужденного обнаружен порох, а также более 100 патронов различного калибра, в том числе аналогичные тому, который использовался при убийстве. Кроме того, установлено, что в 2014 году фигурант дела совершил мошенничество, незаконно получив в рамках государственной программы содействия занятости населения из бюджета республики почти 70 тысяч рублей — за якобы трудоустройство у себя в организации инвалида, чего в действительности не было.

Московский районный суд Чебоксар признал злоумышленника виновным в совершении инкриминированных ему деяний и приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к штрафу. Приговор суда еще не вступил в законную силу.