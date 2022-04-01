Три выпускника «Школы фермеров» получили гранты на развитие производства

Хозяйство Марата Земдиханова из Батыревского района специализируется на выращивании крупного рогатого скота, а Алексей Афанасьев и Александр Васильев занимаются рыбоводством — выращивают карпа, радужную форель и осетров.

Торжественная церемония состоялась в новом офисе Россельхозбанка, открывшемся в центре Чебоксар.

«Мы с вами уже более пяти десятков фермеров выпустили, и они практически с ходу начали давать результаты в виде новых продуктов, новых бизнес-идей, инвестиционных проектов, — сказал принявший участие в церемонии Глава Чувашии Олег Николаев. — Мы в них очень верим, будем всячески поддерживать. Знаю, что банк принял решение о выдаче грантов, исходя из этого, мы тоже сразу приняли решение со стороны республики о поддержке этих молодых фермеров».

По словам руководителя республики, Россельхозбанк является многофункциональным кредитным учреждением, но основной упор делает на сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, которые для Чувашии являются фундаментом, потому что традиционно заметная часть населения у нас проживает на селе.

«Очень важно обеспечить людям качественные финансовые услуги независимо от того, где они живут: в городе или селе. Решить этот вопрос призваны наши офисы, которые мы приводим к современным стандартам, а также мобильное приложение или интернет-банк, которые доступны клиентам в режиме 24/7», — отметил в свою очередь заместитель председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.

Новый офис банка соответствует современным стандартам — в помещении выделено несколько функциональных зон, включая комфортную зону ожидания. Здесь же имеется центр ипотечного кредитования, кабинет финансового консультанта и зона самообслуживания с банкоматом.

Кстати, одним из первых клиентов офиса стала семья, получившая ипотечный кредит на покупку квартиры в чебоксарском микрорайоне «Солнечный». Молодые люди взяли кредит по льготной процентной ставке в рамках субсидируемой государством программы семейной ипотеки.

Сергей Григорьев