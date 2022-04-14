В гости в детский сад пришел… композитор

Как пишутся песни и сочиняется к ним музыка, узнали в конце марта ребята из чебоксарского детсада № 200 «Эрудит». И не только узнали, а еще сами исполнили музыкальные произведения о родном крае.

В этом садике, как и в других дошкольных учреждениях города, прошел фестиваль «Культурная Чувашия». Тематическое мероприятие состоялось в рамках Года выдающихся земляков. На встрече с детишками заслуженный работник культуры Чувашии, певица и композитор Людмила Кинер рассказала о своем творчестве и исполнила несколько произведений. Некоторые песни, кстати, были исполнены на чувашском языке. А еще она подарила детям свой сборник «Дружно весело поем детские песни».

По словам старшего воспитателя Екатерины Кольцовой, с творчеством Людмилы Кинер дети ранее уже были знакомы, правда заочно. Ребятишки даже исполнили ей пару песен из этого сборника. Одна из воспитанниц детского садика, Настя, спела песенку про Барбоса, а хор детишек — про Лошадку. В течение двух месяцев дети прилежно учили слова песен и репетировали свои номера. Так, для выхода на сцену с музыкальным номером «Спорт-спорт-спорт» ребята из старшей группы даже нарядились в цвета российского триколора.