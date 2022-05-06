Поздравление полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова с Днем Победы

Дорогие ветераны!

Уважаемые жители Приволжского федерального округа!

Поздравляю Вас с нашим главным праздником, с Днём свящённой Победы!

4 года продолжалась самая страшная, самая кровопролитная война ХХ века. 4 года мужчины и женщины плечом к плечу сражались на фронте и работали в тылу. И долгие годы после этого победители все вместе восстанавливали наше Отечество.

Мы всегда будем помнить каждого, кто погиб, защищая нашу Родину. Будем помнить всех, кто работал в тылу. Мы всегда будем помнить цену этой великой Победы. И никогда не допустим нападения на нашу страну, переписывания славной истории России.

День великой Победы — это радость и скорбь, это память, гордость, воспоминания и уважение. День Победы – священный праздник для всех поколений россиян, символ героизма и единения наших народов, преданности Родине и патриотизма.

Пусть праздник Победы всегда будет и остаётся днём сплочения народов России, придаёт нам новые силы для укрепления могущества нашей Родины!

С праздником! С Днем Победы!