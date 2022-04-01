Моргаушское яйцо готовится к Пасхе

И не сходит с будничного стола

Предпасхальная неделя в самом разгаре. Хозяйки озабочены поиском главного угощения на праздничном столе — крашеных яичек. Ищут продукт вкусный, качественный и, конечно, не сильно дорогой. Выбор на прилавках широкий — в первую очередь за счет местной продукции. Яйцо Моргаушской птицефабрики — в неплохом предпочтении. И не только благодаря тому, что доля ее продукции на яичном рынке Чувашии весьма солидная, но и, прежде всего, благодаря соответствию потребительскому спросу по показателям качества и цены.

НАГРАДЫ На Всероссийской аграрной выставке «Золотая осень-2021» Моргаушская птицефабрика удостоена золотой медали и диплома в основной номинации — за производство столовых яиц отборной, первой и второй категорий.

Предприятие имеет обширную торговую сеть. Вот к павильону «Моргаушское яйцо» на остановке Афанасьева в Московском районе Чебоксар с утра подтягивается покупатель… По словам продавцов, товар не залеживается. С фабрики он поступает через день, и уже к следующему дню «вышка» и «отборка» — так еще называют яйца высшей и отборной категорий — раскупаются.

Покупательница Анна Казакова берет в основном «отборку» — и не только к Пасхе, но и к семейному будничному столу. Нравится, говорит моргаушское яичко, и вкусом, и свежестью, не припомнит, чтобы попался просроченный товар.

4 фирменных магазина ОАО «Птицефабрика «Моргаушская» работают в Чебоксарах. Ее продукция поставляется в ряд других регионов России, в том числе в Крым, на Северный Кавказ.

Розничная сеть «Калач» известного в городе хлебозавода № 1 вот уже не первый год тоже торгует моргаушским яйцом. По отзывам работников прилавка, продается оно, что называется, с колес, а для магазина высокий спрос на товар — самое главное. Как утверждают покупатели магазина на остановке «Фруктовой» Чапаевского поселка, на первом месте вкус яйца, на втором — его широкий ассортимент. Постоянно в продаже моргаушская продукция и в магазинах сети «Лоза». А всего в столице республики насчитывается 4 фирменных торговых точки Моргаушской птицефабрики. Достойное место она занимает и в федеральных торговых сетях, с которыми заключены соответствующие договоры.

«Декабл Уайт», «Белый Леггорн» и другие

Такими звучными иностранными названиями обозначаются породы хохлаток, которые несут для нас яички. Полноценных несушек на фабрике выращивают из суточных цыплят, которые доставляются с предприятия Свердловской области, издавна славящегося выращиванием высококачественного племенного молодняка.

На сегодня это один из наиболее продуктивных кроссов для получения яйца с белой скорлупой, поясняет начальник производства фабрики Ольга Храмова. То есть куры четырехлинейного гибрида, или кросса «Декабл Уайт» на основе породы «Белый Леггорн». Категорий всего пять — первая, вторая, третья, отборная и высшая. «Отборка» — это двухжелтковое яйцо, его производят как молодки, так и несушки в возрасте 12-22 месяцев. Именно она и пользуется особым, «отборным» спросом у покупателей.

Кухня для хохлатки

Вкус и качество того, что «производят» для людей домашние животные — будь то молоко, мясо или яйца, зависит не только от их породы, но и в большей степени оттого, что они кушают. Насколько грамотно их кормят те, кто их приручил.

Основа рациона моргаушских хохлаток — пшеничное зерно, шрот подсолнечный, витамины, морская ракушка, мясокостная мука и другие компоненты, которые формируют полноценный «стол», насыщенный необходимыми компонентами, — белком, кальцием и другими. Запасы компонентов на фабрике не иссякают, периодически пополняются, постоянный запас от 3 до 6 месяцев, а пшеницы до нового года, ведь малейший перебой в кормлении чреват серьезными последствиями. По отдельности все это не скармливается — на предприятии действуют две установки марки «Бушхов Турмикс» германского производства. Агрегат забирает зерно, раздробляет его, смешивает компоненты. Установки позволяют не просто увеличить производительность приготовления кормов, но и делает их высококачественными. От этого зависит и продуктивность поголовья, и вкус яиц.

Импортозамещение ведется на ходу

Высококвалифицированная племенная работа, полноценное на научной основе кормление птицы — это результат высокой квалификации и большого опыта технологов и ветеринаров, постоянного пополнения ими знаний на различных семинарах. Да и просто высочайшей ответственности и верности родному предприятию.

История Моргаушской птицефабрики насчитывает более полувека — предприятие создано в 1968 году. Все это время оно считается передовым в птицеводческой отрасли нашей республики. И сегодня, по словам генерального директора ОАО «Птицефабрика «Моргаушская» Игоря Прусакова, фабрика работает в ногу с современными требованиями, непрерывно наращивая как поголовье несушек, так и их яйценоскость.

За последние годы предприятие сделало, без преувеличения, настоящий рывок в увеличении объемов производства на основе его расширения и модернизации. Сданы в эксплуатацию два новых цеха по содержанию промышленного стада на 100 тыс. голов кур-несушек каждый, рассказывает Игорь Прусаков. Это позволяет увеличить производство яиц со 135 млн штук в 2021 году до 180 млн в нынешнем, что диктует необходимость расширения базы для хранения продукции. Прошлой осенью пущен в эксплуатацию новый современный склад для яиц площадью 1800 кв. метров — целое футбольное поле. Здесь ведется сортировка, мойка, маркировка, упаковка продукции. Расширяется и укрепляется база хранения кормового зерна. Очередная новинка — два современных ангара, один емкостью хранения 8 тыс. тонн сыпучих кормов и второй склад на 500 тонн паллетного хранения.

Словом, техническая база птицефабрики не стоит на месте. И что сейчас очень важно — практически не зависит от импортного фактора. Нет, конечно, на фабрике есть зарубежное оборудование — те же германские кормовые установки. Но проблем с их эксплуатацией пока не возникает — сервис от нижегородской компании действует пока безотказно. Да и в Чебоксарах есть неплохая ремонтная база.

В рабочем порядке, естественно, возникают ситуации, требующие импортозамещения. Причем чаще всего связанного не столько с отсутствием изделия в продаже, сколько с ценами. К примеру, импортные фильтры для кормомашин очень дорогие. Узнали, что какой-то местный умелец освоил их изготовление, и теперь сотрудничают только с ним, поскольку цены у него на порядок ниже. Фабрика полностью перешла на отечественную вакцину для птицы, так как, по словам Ольги Храмовой, импортной, по крайней мере в ближайшее время, уже не предвидится.

Производственные затраты с учетом сегодняшней ситуации, конечно, выросли. Те же кормовые добавки хотя и отечественные, но выпускаются они на основе импортных ингредиентов. Тем не менее, менеджмент нацелен на всемерное удержание отпускных цен на яйцо. Сейчас они даже ниже, чем в то же время прошлого года.

В основе успехов — люди

Расширение и модернизация производства, естественно, потребовали увеличения обслуживающего персонала. Только в нынешнем году фабрика предоставила 15 новых рабочих мест, что свидетельствует о достойном исполнении и социальной миссии.

Всего на сегодня предприятие обеспечивает работой более 190 человек. Высококвалифицированные, старательные специалисты не боятся остаться без работы. У многих стаж перевалил 15 лет. Эльза Соловьева на фабрике уже 44 года, ее коллега оператор птицефабрик и механизированных ферм Владимир Трофимов — 27 лет. Люди уверены в стабильности предприятия — задержки с зарплатой здесь давно считаются нонсенсом.

На фабрике до сих пор почитают трудовые династии. Среди них династия Илюдовых. Муж Сергей, слесарь-ремонтник, работает на фабрике с 1997 года, а супруга Валентина, заведующая санитарной бойней, с 1985 года. Более 16 лет стаж работы у супругов Соломиных — Андрей трудится начальником транспортного цеха, жена Рада — птицевод. Многие ветераны работают на предприятии по 25-35 лет, среди таких кассир Надежда Бабушкина, которая в 2019 году была удостоена благодарности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 31 год стаж у приемщицы яиц Ирины Косаревой, птицевода Елены Моисеевой. С 1983 года трудится оператор Сергей Перков. А водитель Валерий Данилов на фабрике уже 44 года! Но коллектив, конечно, и омолаживается. Недавно вот приняли на работу молодого человека, прибывшего с Луганска вместе с беженцами.

В эти дни у ворот фабрики видны автоочереди из машин не только местных, но и многих других регионов России. Птицефабрика обеспечивает население и яйцом, и курами-несушками, и молодняком. Идет продажа кур-несушек в возрасте трех месяцев. При этом объемы реализации из года в год растут. В этом году запланирована реализация 275 тыс. голов кур-несушек и молодняка.