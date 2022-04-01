Власти выявляют участки, пригодные для жилищного строительства

Земля для стройки — новые возможности

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» Росреестр, органы власти и местное самоуправление совместно выявляют земельные участки, которые можно использовать под жилищное строительство.

Анализ земельных ресурсов позволяет формировать банк данных о земле для стройки и для отображения этих участков и территорий на Публичной кадастровой карте (pkk.rosreestr.ru). Заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Евгений Дубов отметил: «Сервис «Земля для стройки» — доступный и понятный инструмент, который позволяет инвесторам, застройщикам и обычным гражданам получить необходимую информацию о земельных участках, на которых возможно строительство жилья».

В прошлом году выявлено 27 таких земельных участков (общая площадь — более 95 гектаров). Восемь из них уже вовлечены в оборот под жилищное строительство. В этом году работа продолжена. Было найдено еще 18 участков, площадь которых составляет порядка 11 гектаров. Их рассмотрят в оперативном штабе для включения в соответствующие формы сбора данных.

До конца года еще планируется выявить свободные земельные участки, имеющие потенциал для жилищного строительства, площадью до 85 гектаров.

Чтобы найти земельные участки и территории, предназначенные для жилищного строительства, на Публичной кадастровой карте необходимо выбрать тип объекта «Жилищное строительство». Для поиска всех объектов надо ввести символ «*» в строку поиска. На сайте имеется возможность создать обращения в уполномоченный орган о предоставлении выбранного земельного участка.