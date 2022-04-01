Власти ищут граждан, ставших собственниками недвижимости до 1998 года

Система регистрации прав на недвижимость действует с обозначенного года. Именно тогда в России в каждом субъекте начала формироваться база данных об объектах недвижимости и их собственниках. До этого периода государство разрозненно учитывало частную собственность граждан. Людям выдавались различные документы о принадлежащем им недвижимом имуществе. В частности, право на владение земельным участком закреплялось в государственном акте, выписке из похозяйственной книги, свидетельствах. На объекты капитального строительства выдавались регистрационные удостоверения. Такие объекты принято называть ранее учтенными.
Данные о недвижимом имуществе и гражданах, ставших собственниками до 1998 года, зачастую отсутствуют в ЕГРН, который сегодня является единственным официальным источником сведений об объекте и правообладателе. В настоящее время Правительство России озадачено выявлением собственников такой недвижимости. Специально был разработан и принят отдельный Федеральный закон № 518-ФЗ от 30.12.2020, который стал действовать с 29 июня 2021 года. В нем четко прописан алгоритм действий по выявлению правообладателей ранее учтенной недвижимости. Основная роль отведена органам местного самоуправления. Вместе с тем им не обойтись без помощи других органов.
Закон основан на плотном межведомственном взаимодействии. Одним из первых помощников для муниципалитетов является Росреестр, ведь именно этот орган ведет и наполняет Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
По словам заместителя руководителя Управления Росреестра по Чувашии Евгения Дубова, еще до вступления в силу закона ведомство подготовило перечни по помещениям, зданиям, земельным участкам отдельно для каждого муниципального образования. В список попали объекты, которые значатся в ЕГРН, но данных о собственниках нет. Органы местного самоуправления должны проанализировать представленные сведения, выявить правообладателя и направить в Росреестр документы для внесения сведений в реестр.
Напомним, владельцы ранее учтенных объектов недвижимости могут подать документы на регистрацию права и без участия органов местного самоуправления. Для этого необходимо подойти с паспортом в любой офис МФЦ. При себе следует иметь правоустанавливающие документы на недвижимость. Регистрация ранее учтенных прав осуществляется бесплатно — без оплаты госпошлины.
Евгений Дубов подчеркивает значимость зарегистрированных прав в ЕГРН. «Если права зарегистрированы, собственник может свободно распоряжаться своей недвижимостью: дарить, продавать, сдавать в аренду, завещать, отдавать в залог. Если дом попал под снос или земельный участок подлежит изъятию для государственных или муниципальных нужд, то претендовать на компенсацию может только собственник объекта недвижимости», — поясняет заместитель руководителя чувашского Росреестра.
Кроме того, присутствие в ЕГРН контактных данных о правообладателе (электронный адрес) позволит направлять собственнику различные уведомления, например, о представленных на регистрацию документах, об аресте, о наложении обременения в виде зон с особыми условиями. Зная собственника и его контакты, можно будет выйти на него, чтобы решить вопрос по согласованию местоположения границ смежных земельных участков при межевании, что поможет избежать возникновения земельных споров.
Власти ищут граждан, ставших собственниками недвижимости до 1998 года
Система регистрации прав на недвижимость действует с обозначенного года. Именно тогда в России в каждом субъекте начала формироваться база данных об объектах недвижимости и их собственниках. До этого периода государство разрозненно учитывало частную собственность граждан. Людям выдавались различные документы о принадлежащем им недвижимом имуществе. В частности, право на владение земельным участком закреплялось в государственном акте, выписке из похозяйственной книги, свидетельствах. На объекты капитального строительства выдавались регистрационные удостоверения. Такие объекты принято называть ранее учтенными.