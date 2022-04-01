Власти ищут граждан, ставших собственниками недвижимости до 1998 года

Система регистрации прав на недвижимость действует с обозначенного года. Именно тогда в России в каждом субъекте начала формироваться база данных об объектах недвижимости и их собственниках. До этого периода государство разрозненно учитывало частную собственность граждан. Людям выдавались различные документы о принадлежащем им недвижимом имуществе. В частности, право на владение земельным участком закреплялось в государственном акте, выписке из похозяйственной книги, свидетельствах. На объекты капитального строительства выдавались регистрационные удостоверения. Такие объекты принято называть ранее учтенными.

Данные о недвижимом имуществе и гражданах, ставших собственниками до 1998 года, зачастую отсутствуют в ЕГРН, который сегодня является единственным официальным источником сведений об объекте и правообладателе. В настоящее время Правительство России озадачено выявлением собственников такой недвижимости. Специально был разработан и принят отдельный Федеральный закон № 518-ФЗ от 30.12.2020, который стал действовать с 29 июня 2021 года. В нем четко прописан алгоритм действий по выявлению правообладателей ранее учтенной недвижимости. Основная роль отведена органам местного самоуправления. Вместе с тем им не обойтись без помощи других органов.

Закон основан на плотном межведомственном взаимодействии. Одним из первых помощников для муниципалитетов является Росреестр, ведь именно этот орган ведет и наполняет Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

По словам заместителя руководителя Управления Росреестра по Чувашии Евгения Дубова, еще до вступления в силу закона ведомство подготовило перечни по помещениям, зданиям, земельным участкам отдельно для каждого муниципального образования. В список попали объекты, которые значатся в ЕГРН, но данных о собственниках нет. Органы местного самоуправления должны проанализировать представленные сведения, выявить правообладателя и направить в Росреестр документы для внесения сведений в реестр.

Напомним, владельцы ранее учтенных объектов недвижимости могут подать документы на регистрацию права и без участия органов местного самоуправления. Для этого необходимо подойти с паспортом в любой офис МФЦ. При себе следует иметь правоустанавливающие документы на недвижимость. Регистрация ранее учтенных прав осуществляется бесплатно — без оплаты госпошлины.

Евгений Дубов подчеркивает значимость зарегистрированных прав в ЕГРН. «Если права зарегистрированы, собственник может свободно распоряжаться своей недвижимостью: дарить, продавать, сдавать в аренду, завещать, отдавать в залог. Если дом попал под снос или земельный участок подлежит изъятию для государственных или муниципальных нужд, то претендовать на компенсацию может только собственник объекта недвижимости», — поясняет заместитель руководителя чувашского Росреестра.

Кроме того, присутствие в ЕГРН контактных данных о правообладателе (электронный адрес) позволит направлять собственнику различные уведомления, например, о представленных на регистрацию документах, об аресте, о наложении обременения в виде зон с особыми условиями. Зная собственника и его контакты, можно будет выйти на него, чтобы решить вопрос по согласованию местоположения границ смежных земельных участков при межевании, что поможет избежать возникновения земельных споров.