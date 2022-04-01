Село Порецкое получит новый статус

В ближайшее время село Порецкое станет третьим населенным пунктом в Чувашии, имеющим статус исторического поселения. Здесь располагается 30 объектов культурного наследия регионального и 2 объекта федерального значения. На днях Кабинет министров республики одобрил соответствующий законопроект. Как сообщили в Министерстве культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии, такой статус дает возможность селу принять участие во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и привлечь средства из федерального бюджета. Напомним, в 2019 году подобный статус получили города Алатырь и Ядрин.
Опубликовано: 14 апреля 2022 г.
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