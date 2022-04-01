19 апреля в школах вспомнят о жертвах геноцида

День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны пройдет в образовательных учреждениях Чувашии 19 апреля. Именно в этот день в 1943 году был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников». В школах, техникумах и вузах проведут тематические мероприятия, включая урок-реконструкцию «Без срока давности». Как разъяснили региональные кураторы проекта, это формат погружения в историю, когда участники ставят себя на место существовавших когда-то людей и пробуют совершить непростой выбор. Все ситуации основаны на реальных событиях, происходивших в годы войны в Аджимушкайских каменоломнях, деревне Хацунь Брянской области, блокадном Ленинграде. Присоединиться к акции может каждый, разместив в соцсетях пост «Нельзя забыть» о своем отношении к геноциду с обязательным хештегом #безсрокадавности, #19апреля.