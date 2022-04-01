Как меня чуть не осудили за разглашение гостайны

Вячеслав Иванов, обозреватель «СЧ»:

За долгий журналистский путь трудно было избежать судебных разбирательств. Не раз приходилось быть в суде ответчиком по ряду публикаций. По большинству исков, надо сказать, истцам отказывали или иски удовлетворялись частично. Одно из таких дел памятно до сих пор. В 1995 году я написал о пресечении незаконной отправки за рубеж (на Украину, кстати) топлива из госрезерва. Написал по материалам Чувашской таможни, с которой сотрудничал с самого ее основания. Гвоздь был в том, что топливо из резерва экспортировалось беспошлинно, чем и воспользовались бизнесмены.

Руководство организации госрезерва (не помню точно, как она тогда называлось) подало в суд якобы за клевету. Суд иск удовлетворил частично — в вину автору ставилось только разглашение месторасположения базы резерва. То есть ни много ни мало нарушение закона о гостайне. Точный адрес в статье не назывался — всего лишь обозначался фразой «на выезде из Чебоксар в сторону Новочебоксарска». Но истец — руководитель организации — утверждал, что этого достаточно, чтобы определить местонахождение.

Несколько раз меня «тягали» в ФСБ — тогда она по-другому называлась. Допрашивали и говорили, что могу загреметь года на два. Но потом все как-то было спущено на тормозах, и дело закрыли. Мутное было время…

Очерк о герое, с которым не встретился

Было это накануне праздника Октября в 1978 году. Комбайнера Алексея Суркова из знаменитого тогда колхоза «Победа» Яльчикского района удостоили Государственной премии СССР (да-да, и рядовым колхозникам давали такие награды!). Надо было срочно в ближайший номер написать о нем очерк.

В тот день я пришел на работу в хорошем костюме и ботиночках. Редактор Михаил Иванович Иванов оглядел меня и спросил: «Прямо так и поедешь? В деревне же грязь…». И я поехал. Проблема оказалась не в этом, а в том, что комбайнера дома не оказалось — уехал в Москву на Центральное ТВ сниматься в праздничном «Голубом огоньке».

Что делать? С Алексеем я встречался летом на поле, имел о нем, так сказать, визуальное представление, но этого маловато. Постоял возле правления, да и решил пойти по людям. Благо секретарь парткома был на месте. Зашли сначала домой к Суркову, с женой поговорили, потом с соседями… В итоге материал, кажется, сложился. В город с водителем Борей Федоровым вернулись к полуночи, а в 6 утра я уже писал очерк. Он появился в праздничном номере газеты в срок. И даже был вывешен на «красную доску» как лучший материал недели. О том, что с героем я не встречался, редактору сказал лишь много лет спустя…