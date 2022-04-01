ВИКТОРИЯ АБРАМЧЕНКО,

вице-премьер Правительства России

«Провела рабочую встречу с Олегом Николаевым. В повестке — широкий круг вопросов развития АПК. Например, строительство высокотехнологичного племрепродуктора — мощность 60 млн штук инкубационного яйца в год. Комплекс позволит закрыть потребности не только Чувашии, но и всего Приволжского федерального округа! Еще один проект касается возрождения производства хмеля. Коллеги планируют нарастить выращивание этой исконно чувашской сельхозкультуры и расширить производство экстракта и продуктов переработки (импортозамещение в действии). Также поддержала создание научно-производственной лаборатории по геномной селекции крупного рогатого скота. Ведь для развития АПК, повышения производительности особое значение имеет научная база и внедрение новых технологий. Работаем».