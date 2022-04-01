Виновника резонансного ДТП в центре города отправили в тюрьму на 9 лет!

В середине сентября прошлого года поутру недоумение горожан вызвал покореженный остановочный павильон возле центрального рынка в Чебоксарах. Ночью здесь «припарковался» пьяный водитель после наезда на человека, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора. Но «двенадцатая» даже не притормозила перед переходом. Пострадавший в тяжелом состоянии, с сочетанной травмой, был доставлен в реанимацию, где впоследствии скончался. Установление личности пешехода потребовало времени: ни документов, ни телефона при мужчине не оказалось.

Очевидцы сразу сообщили подъехавшим полицейским, что виновник ДТП находится в нетрезвом состоянии: пошатывающейся походкой мужчина ненадолго отошел во двор и вернулся к моменту прибытия опергруппы. Водителю было о чем тревожиться: никогда не получавший права 33-летний местный житель летом 2020 года уже был судим за вождение в пьяном виде и провел 8 месяцев в местах лишения свободы. Казалось бы, вот он шанс «протрезветь» и больше не садиться за руль «под градусом». Но некоторые раз за разом наступают на одни и те же грабли. В ходе медицинского освидетельствования чебоксарца было установлено состояние алкогольного опьянения.

Старшему следователю отдела по расследованию ДТП Следственного управления МВД по Чувашии Руслану Спиридонову обвиняемый признался, что в момент наезда не смотрел на дорогу, так как искал под ногами выпавшую сигарету. Это подтвердил и его пассажир, с которым они выпивали в тот вечер. Впрочем, «мотавшие срок» в одной колонии товарищи могли и придумать такую версию после трагедии. По удивительному стечению обстоятельств и погибший отбывал наказание в том же исправительном учреждении недалеко от Чебоксар, так что фигурант со свидетелем его хорошо знали. К слову, и личность жертвы наезда полиции удалось установить именно по отпечаткам пальцев, хранившимся в базе данных правоохранительных органов. Услуги по погребению оплатил обвиняемый.

Ленинский районный суд города Чебоксары признал ранее судимого чебоксарца виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ) и нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения (ч. 4 ст. 264 УК РФ). Подсудимый был приговорен к 9 годам лишения свободы — судья назначил практически максимально возможный в подобных случаях срок.

Правда, приговор еще не вступил в законную силу, но прецедент все равно создан. Пора жестче подходить к пьяным лихачам на дороге, которые в прошлом году спровоцировали в республике 147 аварий, в которых погиб 51 и ранен 161 человек.

С начала 2022 года инспекторы выявили уже свыше 800 (!) нетрезвых автомобилистов. Чтобы отучить водителей пить за рулем, ГИБДД в последнее время практикует «сплошные проверки» на трассах и очень рассчитывает на помощь граждан в задержании подобных нарушителей.

Наглядный пример последствий пьянства за рулем. И если бы страдали только павильоны… Фото УГИБДД МВД по Чувашии