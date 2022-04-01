Чувашские велосипедисты промчались по трассам Турции и Португалии

На днях представители чувашской школы велосипедного спорта Евгений Евграфов и Александр Григорьев показали отличные результаты на международных стартах в Турции и Португалии. Наши атлеты выступали в соревнованиях под нейтральным статусом.

Евгений Евграфов продемонстрировал мастерство в велогонке «Manavgat Turkiye». На соревнованиях выступали спортсмены из России, Турции и Швеции. Подопечному Алексея Семенова в великолепном стиле удалось одержать победу в дисциплине «кросс-кантри марафон». На тяжелейшей трассе Евгений Евграфов с огромным отрывом опередил хозяина трассы Эмре Явуза и велогонщика из Швеции Эрика Маттелина, занявших второе и третье место.

Другой же представитель Чувашии Александр Григорьев показал хорошую скорость и выносливость в групповой шоссейной велогонке «Classica Viana do Castelo», сообщили в Минспорте Чувашии. Всего в соревнованиях участвовали 145 спортсменов из Португалии, Израиля, Испании и других стран. В прошлом сезоне наш атлет уже стоял на вершине пьедестала почета этой гонки, а в нынешнем году воспитанник Вячеслава Георгиева и Вениамина Григорьева в составе команды «Atum Genedal Tavira» доехал до бронзовой награды, уступив представителям Португалии Хоакиму Сильве и Сезару Фонте, которые заняли первое и второе место соответственно.