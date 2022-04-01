В Чувашии сменился руководитель регионального отделения Банка России

Кадровая перестановка произошла в связи с уходом на заслуженный отдых возглавлявшего реготделение с 2013 года Александра Логвинова. В структуре главного банка страны Александр Николаевич проработал 44 года. Сейчас на должность и.о. управляющего Отделением — НБ Чувашской Республики Волго-Вятского ГУ Банка России назначен Юрий Голубых. До этого он работал заместителем управляющего, а службу в структурах Центробанка начал в 1993 году в Липецкой области в должности ведущего экономиста. Оттуда в 2014 году перешел работать в Чувашию.