Избран новый глава города Чебоксары

Вчера прошло первое заседание Чебоксарского городского Собрания депутатов седьмого созыва. Основным вопросом на повестке дня было избрание нового главы города — председателя ЧГСД. В ходе тайного голосования на этот пост большинством голосов был выбран Олег Кортунов. За него проголосовали 33 депутата из 42 присутствующих.

Глава Чувашии Олег Николаев пожелал новому главе столицы республики и всему депутатскому корпусу нового созыва продуктивной работы. «Перед нами стоит важная задача — реализовать мероприятия Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2025 годы. Они должны видоизменить облик города и улучшить качество жизни чебоксарцев. Мы должны быть сильны во взаимодействии», — подчеркнул он.

Олег Николаев призвал народных избранников поступательно и содержательно работать над наказами избирателей, быть ответственными, конструктивными и беспристрастными при принятии решений.

В связи с тем, что у Алексея Ладыкова истек срок контракта, на заседании было решено избрать исполняющего обязанности главы администрации города Чебоксары. Им стал заместитель главы администрации столицы республики Владимир Филиппов.

Подробнее том, как проходило заседание, какие еще вопросы поднимались, читайте в следующем номере.

СПРАВКА «СЧ» Кортунов Олег Игоревич родился 28 апреля 1984 года в г. Чебоксары. В 2007 году он окончил машиностроительный факультет ЧГУ. Работал учеником слесаря-ремонтника на литейном производстве, сборщиком деталей, также за время учебы смог освоить азы профессий инженера и менеджера. После окончания университета продолжил работу на заводе «Чувашкабель» сначала инженером, а затем заместителем генерального директора.

Игорь Волков