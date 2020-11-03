Главой администрации Чебоксар вновь стал Алексей Ладыков

Такое решение сегодня приняли народные избранники на втором внеочередном заседании Чебоксарского городского собрания депутатов нового созыва.

Прежде чем перейти к процедуре избрания главы городской администрации, первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии, министр финансов Михаил Ноздряков рассказал, как работала конкурсная комиссия. Прием документов от кандидатов на должность главы горадминистрации проходил с 13 по 27 октября, за это время о своем желании возглавить администрацию столицы заявили пять человек: Дмитрий Попов, Юрий Шакеев, Олеся Абашева, Алексей Ладыков и Владимир Владимиров. К участию в конкурсе допустили всех пятерых, но по результатам вчерашнего заседания конкурсной комиссии отобрали и рекомендовали на эту должность двоих: Олесю Абашеву, ранее не работавшую в чебоксарской администрации, и Алексея Ладыкова. Его полномочия главы администрации Чебоксар, напомним, истекли в начале октября, в связи с избранием нового состава Чебоксарского городского собрания депутатов седьмого созыва. По результатам тестирования и индивидуального собеседования, как проинформировал Михаил Ноздряков, Алексей Ладыков набрал 577 баллов, Олеся Абашева – 423 балла.

Окончательное слово депутаты ЧГСД сказали сегодня, после того как заслушали выступления претендентов. Если к Олесе Абашевой у депутатов не нашлось ни одного вопроса, то к Алексею Ладыкову их набралось с десяток. Народные избранники интересовались, как в случае его избрания будет решаться вопрос с выделением земли для многодетных семей города, какие имеются планы по строительству детских садов, школ, в области благоустройства и другими вопросами. По результатам открытого голосования абсолютное большинство депутатов поддержали кандидатуру Алексея Ладыкова. Дальнейшее заседание ЧГСД шло уже с вновь избранным городским управленцем в президиуме.

Фоторепортаж Олега Мальцева