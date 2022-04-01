Чувашские школьники стали лучшими в литературе и географии

На днях были подведены итоги заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников по литературе и географии. В турнире по литературе приняли участие более трехсот школьников из 84 регионов нашей страны. Чувашию на олимпиаде представляли Мария Германова из Моргаушской школы и Ольга Кукса из чебоксарской гимназии № 1. Школьницы не только показали отличные знания, но и удостоились призовых мест.

А в состязании по географии одним из призеров стал Анатолий Никитин из Вурнарского района. Школьник учится в Буртасинской школе, в 10-м классе.