Чувашские школьники стали лучшими в литературе и географии

Автор: Дарья СергееваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На днях были подведены итоги заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников по литературе и географии. В турнире по литературе приняли участие более трехсот школьников из 84 регионов нашей страны. Чувашию на олимпиаде представляли Мария Германова из Моргаушской школы и Ольга Кукса из чебоксарской гимназии № 1. Школьницы не только показали отличные знания, но и удостоились призовых мест.
А в состязании по географии одним из призеров стал Анатолий Никитин из Вурнарского района. Школьник учится в Буртасинской школе, в 10-м классе.

Опубликовано: 5 апреля 2022 г.


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