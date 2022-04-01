Алла Салаева посетила Аликовский район

В детский сад — без очереди

Свой визит в административный центр района депутат Государственной Думы начала с личного приема граждан. Помимо этого Алла Леонидовна побывала и в ряде организаций муниципалитета.

Во время приема по личным вопросам к парламентарию обратилась Светлана Железнова, она работает в литературно-краеведческом музее. Здание построено народным просветителем, нашим выдающимся земляком Иваном Яковлевым и является памятником истории и культуры. На сегодняшний день музей полностью отреставрирован, но встал вопрос об экспозиции, нужно провести качественную работу по созданию концепции наполнения.

Алла Салаева заверила, что средства на реализацию действительно качественной концепции обязательно будут. Но прежде надо подключить к этой интересной работе музейных экспертов, району предстоит провести общественные обсуждения концепции с детьми. Минкультуры Чувашии в свою очередь поможет проработать грантовую систему поддержки.

Были и другие обращения в области культуры. Так Любовь Константинова, работник культуры с полувековым стажем, пришла на личный прием с просьбой найти средства на покупку автобуса для творческих коллективов. Аликовские артисты гастролируют по городам и районам республики достаточно активно, но делать это за свой счет накладно.

Депутат Госдумы вместе с вице-премьером — министром здравоохранения Владимиром Степановым и заместителем министра культуры Георгием Богуславским рассмотрели несколько вариантов решения этого вопроса. Например, возможность получения субсидии в рамках регионального проекта «Культурная среда». «Также есть возможность участия в конкурсе Минсельхоза Чувашии по устойчивому развитию сельских территорий. С помощью последнего в прошлом году транспорт получила библиотека в Порецком районе», — отметила депутат.

В целом в ходе личного приема поступали вопросы, касающиеся самых разных сфер деятельности. Поэтому присутствие министров многих направлений и главы администрации района только увеличило шансы положительно разрешить все вопросы.

АЛЛА САЛАЕВА,

депутат Госдумы России: «Мне приятно, что на прием записалось достаточно большое количество людей. Вопросы были совершенно разные, но важно, что они все носят развивающий, социальный характер. Много вопросов было по дальнейшему развитию культуры. Безусловно, все просьбы были услышаны и зафиксированы».

Особый интерес депутата парламента России во время поездки в муниципалитет вызвал новый детский сад на 240 мест в селе Аликово. Строить его начали еще в 2020 году. Сейчас он уже готов принять ребят, в том числе и самых маленьких. К тому же это первый в районе садик с бассейном. Стоит сказать, что в оформлении дошкольного учреждения приняли участие студенты ЧГПУ — факультета художественного и музыкального образования. В новом трехэтажном здании созданы все необходимые условия для развития детей в соответствии с современными требованиями. Детский сад включает в себя спортзал, музыкальный зал, кабинет для занятий с логопедом и психологом, сенсорную комнату и компьютерный класс. Алла Салаева отметила, что детский сад получился современным, светлым и теплым. И ни одна мама не останется равнодушной, если еще и учесть, что он полностью решает вопрос очередей в дошкольные учреждения.

В завершение своего визита в районном бизнес-инкубаторе «Меркурий» Алла Леонидовна провела совещание с активом Аликовского района — главами поселений, руководителями организаций, работниками соцсферы и депутатами Собрания депутатов Аликовского района.

Константин Романов