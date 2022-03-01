«Россети Волга» инвестируют 857 млн рублей в электросетевой комплекс республики

Подписи под документом о сотрудничестве поставили Глава республики Олег Николаев и генеральный директор ПАО Владимир Рябикин. Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, стороны договорились создавать условия для развития электросетевого комплекса республики, повышения надежности электроснабжения и качества обслуживания потребителей электроэнергии. В этом году в Чувашии, кстати, инвестиции ПАО «Россети Волга» превысят 857 млн рублей (в прошлом году было 703,8 млн рублей). Отдельной темой беседы Николаева и Рябикина стало развитие инфраструктуры для обеспечения электроснабжением особой экономической зоны в Новочебоксарске — они обсудили возможную модернизацию существующей ПС «СПУТНИК» и строительство новой ПС 110 кВ в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашии.