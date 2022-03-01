Школу в «Садовом» поручено строить в две смены

Недостаточно быстро возводится школа в чебоксарском микрорайоне «Садовый». Она еще и наполовину не готова — возведены только три корпуса из четырех, хотя сдать объект планировалось к осени этого года. На днях руководитель Минобразования республики Дмитрий Захаров провел на стройплощадке выездную планерку с участием представителей администрации Чебоксар, прокуратуры, подрядной организации. Министр посоветовал заказчику чаще выходить на объект, а подрядчику — увеличить число рабочих (сейчас их всего 70 человек) и трудиться в две смены. А прокуратура Ленинского района предостерегла строителей о недопустимости срыва сроков. Как сообщают в Минобразования, такие планерки продолжатся в течение недели. Если стройка не ускорится, придется снова расторгнуть контракт. Напомним, школа на 1650 мест возводится в «Садовом» полтора года, за это время уже сменился подрядчик и сдвинулись сроки окончания работ. Не повторилась бы история…