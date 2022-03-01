Увидеть мир глазами лисы или коровы можно будет сквозь специальные «звероочки»

Смотри как олень

Сейчас над этим проектом активно работают воспитанники новочебоксарского детского технопарка «Кванториум».

Свою разработку ребята впервые показали на фестивале «Ярмарка проектов». Необычное изделие примерили и оценили многие, в том числе — сотрудники чебоксарского парка Николаева. Теперь специально для зооуголка «Ковчег» в «Кванториуме» планируют доработать очки, с помощью которых можно будет разнообразить экскурсии по живому уголку. По словам заместителя руководителя по проектной деятельности детского технопарка Натальи Мальчиковой, в течение трех недель ребята выполнят заказ. Ободок для изделия сделают на лазерном гравере. А вот для съемных линз используют оргстекло.

Кстати, авторами проекта являются семнадцатилетний изобретатель Денис Ванюжин и шестнадцатилетний Михаил Щербаков. Курирует их наставник Наталья Коробенкова. Пока для «звероочков» планируется использовать пять вставных линз, но в самое ближайшее время их число может вырасти до десяти — сейчас талантливые подростки активно ищут и изучают научную информацию о том, как видят мир самые разные животные.

Очки можно использовать не только для детских экскурсий, считают в технопарке. Посмотреть на окружающую действительность глазами животных, будь то корова, обезьяна или олень, узнать в каких цветах братья меньшие видят мир, будет интересно и взрослым. Пока не известно, сколько экземпляров выйдет в свет, но изобретатели обещают, что в случае необходимости их можно продублировать.

Полезной новинкой уже заинтересовались в зоопарке Ельниковской рощи.