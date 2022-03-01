В Чебоксарах стартовал Всероссийский слет студенческих поисковых отрядов

«Правду рассказать можем мы — поисковики…»

В седьмой раз Поисковое движение России собрало вместе лучшие поисковые студотряды страны. Площадкой для проведения всероссийского слета в этом году стала Чувашия.

В Чебоксары гости приехали еще в четверг. Всего, по словам организаторов, слет объединил более 150 студентов из 43 регионов страны. В первый день молодые активисты успели не только познакомиться друг с другом и с городом, но и провести в мемориальном парке «Победа» торжественный митинг в честь героев Великой Отечественной войны. Участники студслета почтили их память минутой молчания и возложили цветы к Монументу Славы.

А сегодня во Дворце культуры Чувашского государственного университета имени И.Н.Ульянова состоялось торжественное открытие слета. ЧГУ был выбран в качестве главной площадки не случайно, ведь поисковое движение в университете зародилось более 30 лет назад. А его современный отряд «Георгиевская лента» — один из лучших в ПФО. Так, в прошлом году в составе сборной Чувашии команда поисковиков университета стала победителем VII окружного слета поисковых отрядов «Никто не забыт!». Отряд активно участвует в полевых экспедициях, «поднимает» останки защитников Родины, а артефакты, найденные в местах былых сражений, ежегодно пополняют фонд университетского музея Великой Отечественной войны.

Часть этой коллекции, кстати, была представлена и на выставке поисковых отрядов Чувашии, которая предваряла торжественное открытие слета. Своими находками с участниками форума поделились также поисковый отряд «Память» ЧГПУ имени И.Я. Яковлева, чебоксарский клуб «Русский егерь» и поисковики-школьники, перенимающие опыт старших товарищей.

«Наше движение необыкновенное, у нас и студенты, и школьники, и взрослые люди, — тепло приветствовала в зале ДК все поисковые отряды ответственный секретарь Поискового движения России, депутат Госдумы Елена Цунаева. — Но все мы объединены одной общей миссией — сохранение исторической памяти. Дел у нас очень много. И с каждый годом их прибавляется, потому что ветераны Великой Отечественной войны, которые когда-то в 60-х годах объединили нас в отряды «красных следопытов», к сожалению, покидают нас. И правду о войне, ту, которую мы видим сами, отправляясь в экспедиции, можем рассказать только мы»…

Плодотворной работы и успехов в поисковой деятельности пожелал участникам слета ректор ЧГУ Андрей Александров. Начальник управления воспитания и молодежной политики Минобразования Чувашии Наталья Поздеева в приветственной речи отметила, что в Чувашии действует более полусотни поисковых объединений, только в прошлом году наши поисковики приняли участие в 14 экспедициях, были подняты останки 80 бойцов Красной Армии.

Сразу после официального открытия прошла панельная дискуссия «Инициативы студенческого поискового отряда — благо учебного заведения и страны», на которой Елена Цунаева говорила о просветительской миссии поисковиков.

Познакомились участники слета и с историей поискового движения в Чувашии. О том, как оно зарождалось и развивалось, рассказал председатель совета регионального отделения Поискового движения России и ведущий рубрики « Будем помнить» в «СЧ» Евгений Шумилов. Кстати, по мнению Евгения Георгиевича, то, что всероссийский слет проходит в Чувашии, говорит о реальном признании высоких результатов работы наших поисковых отрядов.

Продолжили программу слета тренинги, на которых ребята делились своим опытом, учились работать в команде и публично выступать. В субботу же поисковиков России будут принимать в ЧГПУ. Студентов ждут выступления экспертов и наставников, практические занятия по организации поисковых работ и архивным исследованиям, а также конференция Ассоциации студенческих поисковых отрядов.