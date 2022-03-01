Четверо подростков осуждены за угон автомобиля

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Майской ночью прошлого года четверо подростков 15 и 16 лет заметили в одном из городских дворов припаркованную машину «десятку», водительская дверь которой не была заперта. Сговорившись между собой, молодые люди забрались в салон, нашли в бардачке ключи от замка зажигания, завели машину и поехали кататься. Проехав около километра по району и опасаясь, что их могут увидеть, подростки бросили автомобиль. При этом один из них вытащил из бардачка и забрал с собой свидетельство о регистрации транспортного средства (хищение важного документа)
На следующий день владелец автомобиля обратился в правоохранительные органы, после чего угонщиков задержали. Одного из них суд приговорил к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии для несовершеннолетних, остальным назначен штраф от 9 до 12 тысяч рублей.
Приговор суда еще не вступил в законную силу. Уголовное дело расследовало СУ СКР по Чувашии.

Опубликовано: 24 марта 2022 г.


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