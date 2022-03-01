В ледовом дворце обсудили будущее спорта Чувашии

Проекты для будущих чемпионов

Вовлечение людей в здоровый образ жизни, подготовка спортивного резерва, развитие инфраструктуры, успехи в сфере цифровизации отрасли — все эти темы были подняты на расширенном заседании коллегии Минспорта Чувашии. А вместе с итогами работы за прошлый год собравшиеся обсудили и приоритетные направления на будущее.

…Все больше жителей республики приобщаются к спорту. Автор этих строк лично наблюдает, как люди пожилого возраста массово выходят на занятия скандинавской ходьбой, а в тренажерном зале яблоку негде упасть… Это не случайность, а закономерность, которая выразилась в хорошем результате — 49,8% жителей республики систематически занимаются спортом. По данному показателю Чувашия занимает четвертое место среди регионов ПФО. Многие любители здорового образа жизни сдают комплекс «Готов к труду и обороне» — по итогам IV квартала 2021 года во всероссийском рейтинге Чувашия с 45-го места поднялась на 27-е.

«Благодаря принятому в 2020 году на государственном уровне решению об организации на базе республиканских и муниципальных спортивных объектов бесплатных спортивных занятий для лиц пенсионного возраста количество пожилых людей, ведущих здоровый образ жизни, увеличивается хорошими темпами», — подчеркнул на коллегии министр спорта Чувашии Василий Петров.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Правительство республики проводит последовательную работу по созданию условий для развития массового спорта. Прежде всего, мы создаем условия для тех, кто хочет заниматься физической культурой, потому что она является основой для развития спорта высших достижений. И у нас с вами есть результаты, которыми мы можем гордиться, восхититься, а самое главное, вдохновиться и уверенно двигаться дальше».

В республике проводится много ярких соревнований. Это спартакиады по различным возрастам и видам спорта, турниры по хоккею «Золотая шайба», футболу «Кожаный мяч», «Кэс-Баскет», Школьной волейбольной лиги, чемпионаты России по легкой атлетике, шахматам, первенства России по настольному теннису, спорту глухих и другие. Всего в прошлом году в Чувашии прошло 327 спортивных состязаний, участие в них приняли более 390 тысяч спортсменов из 73 регионов страны. Возможность почувствовать атмосферу спортивного праздника мотивировала многих молодых ребят пойти в спортшколы — на сегодняшний день в 52 физкультурно-спортивных организациях республики занимаются 32,5 тысячи детей и молодежи.

Такое большое количество стартов Чувашия не смогла бы принять без развитой спортивной инфраструктуры. По охвату населения объектами для занятий физической культурой наша республика находится на втором месте среди регионов ПФО.

С этого года республика подключается к еще одному федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Благодаря ему в Чувашии появятся две «умные» площадки с доступом в интернет, на которых можно будет выстроить тренировочную программу и на месте узнать, как правильно выполнять упражнения. Первую «умную» площадку создадут в республиканском физкультурно-оздоровительном центре «Белые камни», а место для второй пока еще выбирают.

Отметили на коллегии и то, что Чувашия добилась серьезных успехов в сфере цифровизации спортивной отрасли. Кропотливая работа позволила республике занять первое место в рейтинге цифровой трансформации среди всех субъектов России. А с февраля нынешнего года в спортивных учреждениях республики заработала информационная система «Мой спорт», о которой «СЧ» уже рассказывала.

КСТАТИ

Важные подвижки в развитии инфраструктуры происходят благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни». За три года его реализации в республике построено 16 площадок ГТО, 4 ФОКа открытого типа, 25-метровый плавательный бассейн, крытый ледовый каток и другие объекты. Всего же сейчас в Чувашии работает 4821 спортобъект, одновременно заниматься спортом в них могут более 115 тысяч человек.