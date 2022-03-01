Бывший сенатор от Чувашии Вадим Николаев обвиняется в особо крупной растрате

Как сообщает газета «Коммерсант», по версии следствия, в 2009–2013 годах из ОАО «Чувашский бройлер», которое возглавлял Николаев, было выведено более 100 млн рублей по безвозвратным займам. То есть директор «Чувашского бройлера» заключал заведомо невозвратные договоры займа с тремя компаниями, которые не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности. Всего по 37 договорам птицефабрика перечислила 101,7 млн рублей, однако никаких мер по взысканию с заемщиков задолженности ее руководство не принимало. Таким образом, как полагает следствие, был нанесен особо крупный ущерб не только самому ОАО, но и региональному бюджету — поскольку Чувашия являлась одним из крупных акционеров предприятия.

Кроме вывода средств по договорам займа бывшего сенатора заподозрили еще в одной растрате, связанной с отчуждением магазина «Автан» в Чебоксарах, сообщает издание. По версии следствия, в начале 2013 года Вадим Николаев через знакомого посредника по заниженной цене выкупил у «Чувашского бройлера» здание магазина и затем сдавал торговые площади в аренду самой птицефабрике, получив от нее около 1,7 млн руб.

Как стало известно «Коммерсанту», в Чебоксарском районном суде сотрудники Главного следственного управления СКР (Нижний Новгород) ходатайствовали о помещении Вадима Николаева под домашний арест. Однако суд ограничился запретом определенных действий. В частности, фигуранту нельзя пользоваться услугами сотовой связи, выходить из дома по ночам и вступать в контакты со свидетелями по делу. Известно, что свою вину он категорически не признает, сообщает издание.

НАПОМНИМ

В 2018 году «Чувашский бройлер» после смены нескольких директоров признали банкротом. В прошлом году весь имущественный комплекс птицефабрики выкупил один из кредиторов должника.