Торговые полки под ежедневым контролем

Минэкономразвития республики продолжает ежедневный мониторинг запасов социально значимых товаров и уровня цен на них. Об этом заявляет глава ведомства вице-премьер Дмитрий Краснов.

Информация обо всех случаях повышения цен оперативно направляется в Чувашский УФАС России для принятия мер. Специалисты министерства регулярно проводят обследования торговых объектов на предмет представленности товаров первой необходимости и уровня цен. В федеральных торговых сетях также озадачены бесперебойностью наличия товаров. В частности, региональный представитель сети «Пятерочка» заверяет, что товарные запасы в распределительных центрах имеются в достаточном объеме. Все поставщики продукции выполняют поставки своевременно. Их объемы увеличены на 10%. Продукция выставляется на полки к открытию магазинов.

По данным УФАС, с марта федеральные сети X5 Retail Group (магазины «Карусель», «Перекресток», «Пятерочка») и АО «Тандер» (магазины «Магнит») ограничили наценки на ряд товаров на уровне до 5%. К этим категориям относятся сахар, молочная продукция, овощи «борщевого набора», хлеб и хлебобулочные изделия. При этом обязательство об ограничении уровня наценок носит добровольный характер.

По данным министерства, российские производители способны полностью удовлетворить потребности населения в сахаре. В целях стабилизации ситуации на этом рынке постановлением правительства от 14 марта введен временный запрет до 31 августа 2022 года на вывоз из страны сахара и сахара-сырца тростникового.

ВИКТОР ЕВТУХОВ,

заместитель министра промышленности и торговли России: «С сахаром нет никаких проблем, его производят в достаточном количестве. В настоящее время наблюдается повышенный спрос на сахар и соль. В крупном ретейле было принято решение о предельно допустимой наценке в 5%. Такую же торговую политику заняли и российские производители. Этой ситуацией воспользовались перекупщики, они закупали продукцию тоннами и перепродавали с большей наценкой. В ближайшие дни спрос на этот продукт существенно сократится. С учетом того, что ранее было принято решение о запрете экспорта и свободном импорте сахара, никаких перебоев с поставками этой товарной позиции не ожидается».