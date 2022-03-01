Прокуратура закрыла газовую автозаправку на Канашском шоссе

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По требованию прокуратуры Ленинского района Чебоксар прекращена эксплуатация АГЗС, нарушившей требования безопасности.
Речь об автогазозаправочной станции «LPG» ООО «Круиз», расположенной по Канашскому шоссе. Проверка показала, что АГЗС в государственном реестре опасных производственных объектов не состояла и не состоит. При этом ООО «Круиз» с июня по ноябрь прошлого года продавало сжиженный углеводородный газ, хотя отсутствие организации в соответствующем реестре не позволяет контролирующим органам проводить необходимый комплекс проверочных мероприятий на этом опасном производственном объекте. В адрес руководителей ООО «Круиз» и ООО «ЛеСта» (арендатора и арендодателя оборудования АГЗС) прокуратура внесла представления об устранении выявленных нарушений. В настоящее время эксплуатация АГЗС прекращена.

Опубликовано: 17 марта 2022 г.


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