Прокуратура закрыла газовую автозаправку на Канашском шоссе

По требованию прокуратуры Ленинского района Чебоксар прекращена эксплуатация АГЗС, нарушившей требования безопасности.

Речь об автогазозаправочной станции «LPG» ООО «Круиз», расположенной по Канашскому шоссе. Проверка показала, что АГЗС в государственном реестре опасных производственных объектов не состояла и не состоит. При этом ООО «Круиз» с июня по ноябрь прошлого года продавало сжиженный углеводородный газ, хотя отсутствие организации в соответствующем реестре не позволяет контролирующим органам проводить необходимый комплекс проверочных мероприятий на этом опасном производственном объекте. В адрес руководителей ООО «Круиз» и ООО «ЛеСта» (арендатора и арендодателя оборудования АГЗС) прокуратура внесла представления об устранении выявленных нарушений. В настоящее время эксплуатация АГЗС прекращена.