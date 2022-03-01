В администрации Комсомольского района жителей не услышали…

Прокуратура проверила, как в администрации Комсомольского района соблюдается законодательство о порядке рассмотрения обращений граждан.

А до этого местный житель пожаловался в надзорный орган, что его обращение в администрации проигнорировали. Он обратился туда еще в начале ноября прошлого года через электронную почту. Но, как установила прокуратура, в администрации это обращение не зарегистрировано, как поступившее, на рассмотрение исполнителю не передано. Письменный ответ на обращение в установленный срок администрацией района заявителю также не направлен.

Кроме того, выявлен и такой факт. Администрация направила ответ на другое обращение на электронную почту, адрес которой не указывался в самом обращении, а на реальный электронный адрес заявителя ответ так и не был своевременно направлен.

За нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан прокуратурой района главе администрации Комсомольского района внесено представление, после чего нарушения устранены, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. А в отношении самого главы было возбуждено два административных дела, рассмотрев которые суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей (по 5 тысяч по каждому делу).

За аналогичное правонарушение привлечен к административной ответственности глава администрации Ядринского городского поселения. Он не всегда соблюдал установленный законом 30-дневный срок для направления ответов на обращения граждан. В судебном заседании глава вину признал и также был оштрафован на 5 тысяч рублей.