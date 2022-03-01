Чувашия — в лидерах по подготовке призывников к службе в армии

На этой неделе в Новосибирске проходят инструкторско-методические сборы с председателями призывных комиссий, военными комиссарами и начальниками центров военно-врачебной экспертизы военных комиссариатов регионов, входящих в состав Центрального военного округа. Нашу республику на них представляют руководитель Госслужбы Чувашии по делам юстиции Дмитрий Сержантов и военный комиссар республики, полковник Бахтиер Холиков. В рамках сбора были подведены итоги ежегодного конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе за 2021 год, сообщают в республиканской Госслужбе по делам юстиции. По итогам конкурса среди военных комиссариатов ЦВО второго разряда Чувашия заняла третье место.
Опубликовано: 16 марта 2022 г.
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