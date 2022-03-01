16 марта. Республика в событиях и лицах

Автор: Александр ВражкинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

1925  – вышел первый номер чувашского сатирического журнала «Капкăн» (Капкан). Организатором и ответственным секретарём в течение 15 лет был известный чувашский писатель-сатирик Иван Иванович Илларионов (Иван Мучи).  

1937 — постановкой пьесы Федора Павлова «Ялта» в деревне Чебаково Ядринского района открылся третий колхозный театр Чувашской АССР (место дислокации г. Ядрин). 

1969 – в д. Кильдишево Ядринского района родилась Алина Петровна Иванова, заслуженный мастер спорта СССР по легкой атлетике, чемпионка и рекордсменка СССР, Европы и мира по спортивной ходьбе и в беге на полумарафонскую дистанцию. Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики, почетный гражданин Ядринского района. С 2010 года – директор республиканской СДЮСШОР № 8 по спортивной ходьбе.

Опубликовано: 16 марта 2022 г.


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