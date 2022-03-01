Аграрии Чувашии готовят семена

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По данным филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Чувашии, на 11 марта в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах республики семена яровых зерновых и зернобобовых культур засыпаны в объеме 48,4 тыс. тонн, или 100% от потребности.
Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, проверены семена яровых зерновых и зернобобовых культур в объеме 47,1 тыс. тонн, доля кондиционных семян составляет 86% или 40,4 тыс. тонн. В Красночетайском районе все семена, представленные на проверку, являются кондиционными. Высокие показатели кондиционности также в Батыревском (98%), Цивильском (97%) и Яльчикском (96%) районах.

Опубликовано: 14 марта 2022 г.


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