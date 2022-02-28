1 марта. Республика в событиях и лицах

1935 — районные съезды Советов объявили об образовании Ишлейского, Кувакинского, Тарханского, Тракского, Шихазанского, Шумерлинского, Янтиковского районов. Завершилось районирование республики, образовано 25 районов.

1936 — состоялось вручение Чувашской АССР ордена Ленина — «за выдающиеся заслуги в деле проведения в течение ряда лет основных сельскохозяйственных работ, культурного строительства, выращивания национальных кадров, дорожного строительства и по выполнению обязательств перед государством». Постановление ЦИК СССР о награждении было подписано 27 июня 1935 года. Ордена Ленина удостоились также первый секретарь обкома партии С.П. Петров и председатель ЦИК республики А.Н. Никитин.

1937 — Чувашский государственный хор под руководством заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР Василия Петровича Воробьева выступил с концертом в Ленинграде: «Бурные овации сопровождали наш выход на сцену. В белоснежных национальных костюмах, освещенный сильным электрическим светом, коллектив участников являлся как бы символом весны, молодости, расцвета. После выступления нас забрасывали цветами, просили приехать снова, с нами дружески беседовали виднейшие композиторы и профессора Ленинграда». Артисты хора пробыли в Ленинграде 26 дней и дали 23 концерта, на которых присутствовало более двадцати тысяч человек. Передачи с выступлениями чувашского хора транслировались на весь Союз.

1958 — в с. Советское Ядринского района родилась Светлана Рюриковна Савельева, народная артистка Чувашской Республики. С 1979 года работает в Чувашском государственном театре юного зрителя имени М. Сеспеля. Ею сыграно более 80 ролей. Была диктором Чувашского телевидения и радио, ведущей радиопрограммы «?раскал».

1994 — в районном центре Батырево открылся филиал Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова.