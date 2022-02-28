«До финиша своей первой «Лыжни России» не дошел…»

«В 18-й раз массовый лыжный забег «Лыжня России» прошел в Чувашии, правда, из-за коронавируса вновь с ограничениями. А ведь многие с большим нетерпением ждали этот спортивный праздник, специально к нему готовились…», — написал в редакцию письмо наш верный читатель, ветеран труда Валерий Гаврилов. Несмотря на годы (в прошлом году пенсионеру исполнилось 75 лет), неутомимый спортсмен-ориентировщик никогда не пропускает главный лыжный старт страны.

Валерия Семеновича можно назвать коллекционером спортивной истории, он копит газетные и журнальные вырезки о разных спортивных событиях, следит за последними новостями спорта и собирает свой архив. Есть у него богатое «досье» и на «Лыжню России». Кстати, ему довелось участвовать в самой массовой лыжной гонке страны еще тогда, когда она только зачиналась как ежегодный спортивный праздник.

Первая «Лыжня России» состоялась в 1982 году, рассказывает в письме Валерий Гаврилов. Все крупнейшие соревнования того года были посвящены 60-летию образования СССР. В честь знаменательной даты состоялся и первый масс-старт лыжников. Валерию Семеновичу же довелось поучаствовать во второй всероссийской лыжне на следующий год.

«В то время я отдыхал в подмосковном санатории «Березовая роща» по путевке. Катаюсь себе на лыжах, смотрю — рядом прокладывают огромную лыжню. Поинтересовался, что за крупное соревнование намечается, и решил непременно участвовать», — вспоминает ветеран спорта. Рано утром он встал на лыжи и прошел примерно 10 км до места, откуда должны были начаться гонки. Зарегистрировался, и ровно в 11 часов стартовал вместе с несколькими тысячами лыжников.

«Какое же это было зрелище! В то время это был настоящий марафон на выживание — дистанция составляла 60 км. Столько могли преодолеть только опытные атлеты! Вот и я до финиша не дошел, но не потому, что было трудно. Преодолев 20 км, решил повернуть обратно, чтобы не отдаляться от своего санатория, иначе я просто бы не смог добраться до него засветло», — поясняет лыжник.

С тех пор Валерий Семенович каждый год собирал газетные вырезки из «Советского спорта» о «Лыжне России». В то время, по его словам, на лыжах бегали только классическим ходом. Ежегодно на самые массовые лыжные старты России собирались несколько тысяч участников. Однако, согласно собранному «досье», в 1989 году все планы нарушила погода. В феврале было очень тепло и снега практически не было. Оргкомитет принял решение не проводить гонку. Таким же бесснежным и теплым оказался февраль следующего года. А вот в 1991 году зима вновь улыбнулась любителям лыж. Однако количество участников резко сократилось. Наступили трудные для страны времена, не все желающие могли приехать в столицу.

«Когда формат проведения «Лыжни России» изменился, она стала проводиться и в других регионах, в том числе с 2005 года и в Чувашии. Но первую попытку провести «Лыжню России» в Чувашии предприняли еще в 1986 году, — делится любопытными фактами пенсионер. — Организовал соревнование спортклуб «Трактор» во главе с Валерием Тимофеевым — директором спортшколы. В то время лыжная секция «Промтрактора» занимала ведущее место в республике. Лыжную трассу проложили на «Буране» от парка Шупашкар (ДК Тракторостроителей еще не было) до деревни Ванюшкасы. Тогда я успешно преодолел 20 км. Но наше начинание не получило продолжения. Началась масштабная стройка Новоюжного района».

С 2005 года Валерий Гаврилов ни разу не пропускал «Лыжню России» в Чувашии. В 2015 году его, как постоянного участника лыжной гонки, удостоили звания «Самый преданный участник «Лыжни России», наградили дипломом и подарили пляжный зонт.

Ветеран спорта сетует только, что с каждым годом дистанция «Лыжни России» становится все короче и короче. Хотя сам Валерий Семенович вместе со своими товарищами, спортсменами-ориентировщиками регулярно совершают походы выходного дня за Волгой по 30 км. К слову, в 2001 году их группа совершила поход на лыжах по азимуту от Йошкар-Олы до Чебоксар и прошла дистанцию около 90 км! А руководил тем марш-броском его друг Аркадий Иванов.

«Это был один из сильнейших ориентировщиков не только Чувашии, но и России, чемпион страны по спортивному ориентированию. В 2013 году он ушел из жизни», — сожалеет Валерий Гаврилов. Каждую зиму в его честь чувашские спортсмены-ориентировщики совершают за Волгой большой лыжный поход.

Кроме любимой «Лыжни России» в зимнем спортивном календаре ориентировщиков Чувашии есть и лыжня памяти друга — Аркадия Иванова. Фото из архива Валерия Гаврилова