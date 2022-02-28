В Цивильском районе в бывшей школе живут телята

Прокуратура проверила информацию об использовании помещения бывшей школы в сельскохозяйственных целях.

И в самом деле, на момент осмотра здания бывшей Нововыслинской основной образовательной школы глава КФХ содержал там 11 голов крупного рогатого скота. При этом фермер при разведении КРС не соблюдает ориентировочные размеры санитарно-защитной зоны — 50 метров. Впрочем, она вообще не установлена. На фермера завели административное дело и направили его в уполномоченный орган.

В том, что здание школы обустраивается под коровник, криминала вроде бы нет, по крайней мере прокуратура его не нашла. Это кирпичное одноэтажное здание 1978 года постройки, общей площадью 1433 кв. метра не соответствовало требованиям пожарной безопасности и нормам СанПиНа. К моменту закрытия образовательного учреждения там обучались 32 ученика в семи классах-комплектах с 1 по 9 классы. Целесообразность его ликвидации была установлена. Такое решение принято и на собрании жителей деревни Новые Высли, которые с учетом организации перевозки детей-учеников в другое образовательное учреждение согласились на ликвидацию.

Постановлением администрации Ибресинского района от 19 апреля 2016 года принято решение о ликвидации школы, ее ученики были направлены на учебу в Хормалинскую школу, что в четырех километрах от указанной деревни. Там обучалось 180 человек при проектной мощности 540 мест. Организован подвоз учеников в новую школу. Педагогический персонал частично трудоустроен в другие образовательные учреждения района. Позже райадминистрация приняла решение о продаже здания школы посредством публичного предложения в электронной форме. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество, была установлена в 260 тысяч рублей. По такой стоимости и была продана школа в декабре 2018 года.

Однако изучение аукционной документации насторожило прокуроров. В отчете об оценке рыночной стоимости, составленном экспертной организацией, указано, что здание бывшей школы являлось деревянным нежилым зданием. А на самом деле оно кирпичное. Такое несоответствие могло повлиять на установление рыночной стоимости здания при его оценке и возможную его продажу по более низкой цене, а это очевидный ущерб бюджету Ибресинского района. По этому факту прокуратурой района инициирована процессуальная проверка, соответствующие материалы направлены в полицию.