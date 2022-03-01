Евгений Шумилов: Глубоко личное — Украина

Вышло так, что Украина для нашей семьи стала желанной республикой. С детства названия ее больших и малых городов ласкали слух, таили в себе какую-то романтику. Новоград-Волынск, Шепетовка, Луцк… По обратным адресам довоенных отцовских солдатских писем можно было изучать географию нашей многоликой и многонациональной страны. И изучали. И не только географию, но и историю.

С болью и со слезами вспоминал отец, как осенью 41-го года, отступая от Киева на восток в арьергарде частей Юго-Западного фронта генерала Кирпоноса, оставляли на поругание врагу залитые золотом перезревших подсолнухов украинские села… Клялись вернуться и освободить от фашистского рабства. И, конечно же, им и в бреду не могло присниться, что придет день, когда украинский народ будет жестоко обманут кучкой нацистов, пропитан ядом национализма, сам будет страдать от этого, позволив воспитывать из своих детей человеконенавистников, готовых убивать других (и убивавших, и сжигавших!) лишь за то, что они говорили на русском языке…

И нам, более молодым, тоже такое и не приходило в голову. Покоряя год за годом полонины Карпат, исследуя под Тарановкой Харьковской области массовый подвиг бойцов лейтенанта Широнина из Чапаевской дивизии, мы узнавали украинцев как самых родных для нас людей. Мы на генном уровне усвоили, что врагом может быть лишь тот, в чьем языке нет ни одного узнаваемого слова. Спустившись с гор, мы в центре села запевали «Ти ж мине пидманула, ти ж мине пидвела», и село нас принимало как родных. Находился и кров, и накрывался стол.

Наблюдая с нарывающей болью за всем происходящим на Украине, ожидая с нетерпением разрешения одного из глубочайших кризисов на планете, вчера наконец-то облегченно вздохнул: Президент принял нужное решение, почувствовал ожидание миллионов граждан России и Украины, других государств, доверие офицерского корпуса и солдат Российской армии, поверил в ее реальную мощь.

Не знаю пока, встречает ли наших солдат с цветами и с хлебом запуганное киевской хунтой население городов и сел Украины. Возможно, вернуть доверие украинского народа будет в разы труднее, чем освободить его от кучки прорвавшихся к власти и казне нацистов. Но, надеюсь, мы вновь вместе будем петь наши песни, отплясывать лихо наши пляски, радоваться, как украинские парубки гуляют с русскими девушками в тенистых парках над Днепром. И будем вместе стоять в почетном карауле у Вечных огней погибшим в борьбе против гитлеровского фашизма…

Евгений Шумилов, председатель совета регионального отделения Поискового движения России