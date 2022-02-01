22 февраля. Республика в событиях и лицах

1937 — началось строительство железнодорожной линии Канаш — Чебоксары, имеющей огромное значение для хозяйственно-экономической жизни Чувашии и ее столицы. 1 января 1939 года началось грузовое, а 20 января — регулярное пассажирское движение между Канашом и Чебоксарами.

1939 — Президиум Верховного Совета РСФСР утвердил образование на территории Чувашской АССР новых районов: Калининского, Октябрьского, Советского, Чкаловского и Комсомольского. Их центрами стали селения Норусово, Исмели, Шуматово, Шыгырданы, Большие Кошелеи, переименованные под названия районов. Калининский и Советский районы ликвидированы в 1956 году, Октябрьский — в 1959-м, Чкаловский в 1957-м переименован в Батыревский. В 1994 году татарское село Чкаловское восстановило свое название — Шыгырданы.

1944 — за героический подвиг, совершенный при форсировании Днепра, звание Героя Советского Союза (посмертно) присвоено Семену Алексеевичу Андрееву, уроженцу с. Эшмикеево Яльчикского района. Его именем названы школа и улица в родном селе. В этот же день присвоено звание Героя Советского Союза жителю Алатыря Михаилу Петровичу Боронину, штурману минно-торпедного авиаполка Северного флота. Погиб в мае 1944 года при выполнении боевого задания. В Алатыре ему и Герою Советского Союза В.Ф. Витвинову сооружен памятник.